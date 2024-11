Xpeng se lance dans l'hybridation et le prolongateur d'autonomie

Zapping Le Blogauto Essai de la Volkswagen ID3 (2023)

Le jeune constructeur chinois connu depuis peu chez nous grâce a une politique tarifaire agressive et à des véhicules globalement très bien accueillis par la presse, a pris connaissance des besoins réels de sa possible future clientèle et a décidé de lancer un pavé dans la mare du tout électrique. Le frein à l’achat (hormis le prix et le poids aberrants) d’un véhicule électrique reste pour certains les infrastructures de recharge, pas encore totalement adaptée à certains besoins, notamment pour les professionnels et une autonomie garantie encore un peu faiblarde.

C’est donc dans l’optique de toucher une possible nouvelle clientèle tout en réduisant les prix, qu’a été dévoilé à Guangzhou hier la technologie « Kunpeng Super Electric System », une technologie thermique hybride de prolongateur d’autonomie très efficacement encapsulé (on parle d’une différence d’environ 1dB par rapport à un véhicule electrique « classique ») venant au secours des batteries déchargées, rendant théorique une autonomie de plus de 1400 km selon He Xiaopeng, fondateur de la marque Xpeng.

« Nous avons besoin de nouveaux types de solutions de recharge et d’autonomie, à la fois innovantes et adaptées aux différents marchés dans le monde. C’est dans ce but qu’a été développé et mis à jour l’hybridation prolongatrice d’autonomie ».

Rien n’est encore connu sur la technique à proprement parler, seule l’existence de cette technologie et son intention principale ont été portés à notre connaissance. Aucun mot sur le rythme de déploiement de cette technologie sur les gammes Xpeng, ni même sur une quelconque intention d’exporter ces véhicules jusqu’à nos contrées.

Xpeng rentre donc dans le groupe des adhérents Chinois au prolongateur d’autonomie sur des véhicules électriques, avec BYD, Nio ou encore Zeekr, qui selon les rumeurs envisageraient aussi ces solutions.