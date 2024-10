Xiaomi dévoile la SU7 Ultra de série...et claque un "record" sur le Nurb'

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

Le géant de l’électronique Xiaomi a fait une entrée fracassante dans le monde de l’automobile électrique, avec sa berline SU7 qui s’est écoulé à 100.000 exemples en quelques semaines, étant déjà sold out pour cette année. Et pour couronner le tout, le pdg de Ford a révélé qu'il avait fait importer une Xiaomi pour usage personnel et il en a publiquement vanté les louanges. Qui l'eut crû ? La version super sportive SU7 Ultra commercialisée en 2025 a été officiellement dévoilée, et, en attendant, un premier coup d’éclat a été accompli par Xiaomi. Le prototype SU7 Ultra vient de battre – sans que ce soit encore homologué - le record du Nürburgring pour une voiture à quatre portes.

La berline 4 portes la plus rapide...mais pas de série

Oui, un prototype bien dépouillé se targue d'avoir écrasé des modèles de série. On put évidemment critiquer la démarche, d'autant que la communication ne s'embarasse pas de ce détail pour clamer partout l'exploit. Mais, le fait est bien là et marquera tout de même les esprits. Lei Jun, le directeur général de Xiaomi, a fait allusion à cet exploit sur les réseaux sociaux, révélant que le véhicule électrique avait parcouru le circuit en seulement 6:46.874. Avec le pilote britannique David Pittard au volant - qui a remporté les 24 heures du Nürburgring 2023 - le prototype SU7 Ultra a été environ 20 secondes plus rapid que la Porsche Taycan Turbo GT, celle-ci ayant néanmoins réalisé son temps dans une version de série, différence notable.

Xiaomi avait initialement réservé la piste pour deux jours au début du mois, mais les mauvaises conditions météorologiques ont contrarié le plan initial. Le chrono a été réalisé en une seule tentative. De plus, la voiture a perdu de la puissance pendant environ 10 secondes, un moment que l'on peut voir à 4:15 dans la vidéo. Si cela n'était pas arrivé, le chrono aurait été encore plus compétitif. Xiaomi affirme même que le prototype pouvait faire deux tours d'affilée sans surchauffer...wow, l'avenir du sport auto s'annonce merveilleux.

Tesla et Porsche peuvent se faire du souci

Tout en étant différente évidemment de ce proto, la SU7 Ultra de série sera néanmoins équipée d'un trio de moteurs électriques délivrant la puissance folle de 1 526 ch, avec différents modes d'utilisation. Xiaomi affirme qu'elle peut atteindre 100 km/h en seulement 1,98 seconde, passer de 0 à 200 km/h en 5,86 secondes et atteindre 350 km/h. Ces moteurs sont alimentés par une batterie CATL Qilin 2.0 avec une autonomie « estimée » de 630 km sur le généreux cycle CLTC.

Les disques avant mesurent 430 mm et sont les plus grands disques en carbone de toutes les berlines de production actuelles. Akebono a fourni les étriers de frein, composés d'unités à six pistons à l'avant et à quatre pistons à l'arrière. Xiaomi a installé de nouveaux ressorts pneumatiques et amortisseurs à double chambre, ou si les clients le préfèrent, le SU7 Ultra peut être équipé de combinés filetés Bilstein offrant 10 niveaux de réglage de la compression et du rebond. La vectorisation de couple complexe est également de série et peut ajuster la puissance des moteurs jusqu'à 500 fois par seconde.

Visuellement, la SU7 Ultra de série n'a pas l'aileron arrière et dispose d'un spoiler plus petit. L'avant est également plus sobre, mais se démarque des versions inférieures de la berline électrique grâce à un nouveau séparateur et des prises d'air agrandies. Les premières livraisons sont prévues pour mars 2025. Les prix démarrent à 814 900 yuans (~ 114 000 dollars), et dans les 10 premières minutes après la sortie de la voiture, Xiaomi avait reçu 3 680 dépôts remboursables.