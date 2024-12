Xiaomi dévoile le SUV YU7, futur rival du Tesla Model Y

Zapping Le Blogauto Essai Peugeot 408 Hybrid 225

Xiaomi, le géant chinois de la technologie, qui a su en quelques années ajouter comme corde à son arc celle de constructeur de véhicules électriques, continue son offensive « blitzkrieg » dans l'industrie. Après avoir appris plus tôt cette année qu'il travaillait sur un deuxième modèle phare, un SUV, pour concurrencer le Tesla Model Y, Xiaomi l'a finalement dévoilé plus tôt que prévu et annoncé qu'il s'appellerait le YU7.

Ascension foudroyante

Lei Jun, le patron de Xiaomi, a expliqué que la raison pour laquelle le YU7 a été dévoilé si tôt est tout simplement pour avoir de belles images officielles à montrer au public, plutôt que celles réalisées par le ministère chinois de l’industrie, qui a dévoilé les premières infos. De plus, cette stratégie permet de pouvoir aussi retirer plus rapidement le camouflage sur les prototypes et aussi de susciter immédiatement un engouement propice sans doute à une explosion de précommandes.

2024 a été marquée par le succès foudroyant de la berline SU7 et le « record » de la SU7 Ultra sur le Nürburgring, alors que la division de fabrication de véhicules électriques n'existait même pas il y a trois ans. Après le lancement du SU7 en mars, Xiaomi a annoncé avoir fabriqué 10 000 exemplaires en Chine en seulement 32 jours, fixant ainsi un rythme de production pour livrer plus de 100 000 unités avant la fin de l'année. Xiaomi a atteint son objectif de 100 000 unités en seulement 230 jours, bien avant la date prévue, ce qui lui permet de se réorienter vers l'objectif de 130 000 SU7 construits cette année.

Peu de temps après le début de la production du SU7, Xiaomi a fait part de ses projets pour un deuxième modèle, un SUV, qui était déjà en cours de développement et qui avait pour principal concurrent le Tesla Model Y. À l'époque, Xiaomi avait déclaré qu'elle avait pour objectif de lancer la production du nouveau SUV d'ici fin 2025, une fois la deuxième phase de son usine de production de véhicules électriques à Yizhuang, à Pékin, achevée.

Une SU7 surélevée et élégante

Le nouveau modèle propose un style assez similaire à celui de la berline, avec une longueur et un profil latéral similaires mais une carrosserie plus haute. L'avant et l'arrière du SUV sont presque identiques à ceux du SU7, à l'exception de quelques variations dans l'aérodynamisme latéral, comme les fentes d'aération derrière les roues avant et les poignées de porte affleurantes. Avec deux modèles sur mesure désormais visibles aux yeux du public, nous avons une idée du langage de conception de Xiaomi, qui est plutôt élégant. Alors que la berline semblait s'inspirer de la Porsche Taycan, beaucoup décèlent cette fois-ci un petit air du Purosangue de Ferrari, avec des galbes assez flatteurs.

Le média chinois CnEVPost a souligné que certains détails sont disponibles via un dépôt réglementaire à l'étranger. Actuellement, le SUV Xiaomi YU7 n'a qu'un seul modèle dans le catalogue. Le SUV mesure 4 999 mm de long, 1 996 mm de large et 1 600 mm de haut, avec un empattement de 3 000 mm. Il pèse 2 405 kg et peut atteindre une vitesse de pointe de 253 km/h. Le premier moteur affiche une puissance de 300 chevaux, tandis que le second grimpe jusqu’à 391 chevaux, soit 681 chevaux cumulés. Une fiche technique particulièrement impressionnante pour le SUV électrique. Reste à savoir si une version Ultra est aussi dans les tuyaux, comme pour la SU7.

Capacités VE encore inconnues

Rien n’a encore filtré sur les capacités de la batterie CATL. À titre de comparaison, le Xiaomi SU7 est actuellement disponible en versions Standard et Max, offrant respectivement 700 km et 810 km d'autonomie selon le cycle "généreux" CLTC. Cette dernière est fournie par une batterie de 101 kW, et la berline peut atteindre une vitesse de pointe de 265 km/h. Plus de détails seront dévoilés en 2025 lorsque Xiaomi se préparera à lancer officiellement le SUV YU7, mais d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, il semble qu'il s'agisse d'un autre gagnant qui devrait se vendre plutôt bien en Chine. Au rythme d'expansion actuel, il est difficile de croire que Xiaomi n'ambitionne pas déjà l'expansion vers d'autres marchés.