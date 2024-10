Votre véhicule est-il compatible avec le carburant XTL ?

Zapping Le Blogauto Essai Citroën e-C4X de 136ch

Le XTL, c'est l'acronyme pour X-to-Liquid. Et HVO, c'est pour Hydrotreated Vegetable Oil (huile végétale hydrotraitée). On peut trouver les deux mentions même si XTL est la norme. C'est un carburant parafinique de synthèse utilisé depuis plusieurs années dans le milieu professionnel (transports routiers, taxis, bus, etc.) et qui commence à arriver pour les particuliers. Concrètement, comme son nom l'indique, c'est du gras, de l'huile. Il s'agit donc d'un gazole de synthèse. Déjà, si vous roulez à l'essence, ou à l'électricité, vous savez que votre véhicule n'est pas compatible.

Fabriqué à partir de différents déchets (huiles usagées ou des graisses animales) ou éléments naturels, le XTL / HVO 100 permet sur le papier une baisse jusqu'à 90 % des émissions de CO2 ou équivalent CO2. Le principe est d'utiliser de la matière la plus renouvelable possible. Gros plus également, ce gasoil synthétique émet entre 25 et 30% de particules en moins qu'un gazole fossile. Si en prime, on utilise de l'énergie décarbonée pour le produire, cela devient la panacée pour l'industrie automobile Diesel. Après des années noires à traîner des scandales, le Diesel va-t-il revenir tendance ?

Quels véhicules sont compatibles ?

En effet, une grosse partie du parc des véhicules Diesel est compatible avec ce XTL. Mais, certains constructeurs préfèrent jouer la prudence et indiquent que seule une partie des véhicules produits sont compatibles, voire aucun. Cet excès de prudence ressemble à celui que l'on a eu à l'introduction du bio éthanol E85 avec des constructeurs disant que cela endommagerait qui les durits, qui le moteur.

Pour la liste, le Journal Officiel du 2 juillet 2024 indique qu'un marquage "XTL" est mis dans la trappe carburant pour les véhicules récents. Mais, sachez par exemple que toutes les BMW post-2000 sont compatibles. Chez Renault se sont tous les véhicules Diesel Euro 6, chez Stellantis, cela dépend des marques (ex PSA ou ex FCA). Le plus simple est de demander à votre garagiste. Totalement miscible dans le gasoil B7 classique, on peut donc changer d'un carburant à l'autre sans souci.

Le XTL va commencer à se diffuser en France et est déjà disponible dans certains pays frontaliers comme la Belgique, l'Allemagne ou l'Espagne. La filière pétrolière croit beaucoup à ce carburant de synthèse et pousse à son adoption massive. En effet, plus il sera produit et moins il coûtera cher au litre.

En France, les professionnels peuvent en avoir dans le réseau AS24 (Total), mais aussi au Carrefour d'Athis-Mons en région parisienne. Pour les particuliers, la première station XTL pourrait ouvrir avant la fin de 2024, dans les Alpes-Maritimes. Les stations doivent effectuer des travaux pour accueillir ce nouveau carburant.

Une porte de sortie pour les moteurs Diesel en Europe

On ne connait pas encore le prix pour les particuliers. En Allemagne, il est vendu à plus de 2,40 € le litre, mais les prix baissent rapidement. Il faut donc vouloir utiliser ce XTL avec conscience que son moteur sera alors moins polluant. En France, on pourrait le produire de façon plus propre et avec un coût énergétique plus faible. En effet, outre les déchets, il faut de l'énergie et de l'hydrogène. Si on produit l'hydrogène de façon décarbonée, sans le comprimer, on gagne largement en rendement par rapport à une utilisation du H2 dans un véhicule. Et on économise le coût de production d'un nouveau véhicule. Plus on aura de l'électricité nucléaire en masse et plus on pourra devenir l'Eldorado de l'hydrogène vert industriel.

Cette piste des carburants de synthèse a été trop promptement écartée à Strasbourg/Bruxelles par l'Europe qui veut de l'électrique dès 2035. Certains pays ne lâchent pas l'affaire et comptent bien faire accepter que les carburants de synthèse sont une excellent alternative au pétrole et sont finalement plus économiques et salvateurs pour nos économies européennes.

Un autre point qui pourrait être intéressant, concerne le changement de catégorie d'un véhicule Diesel fonctionnant au HVO 100. En effet, les émissions étant fortement réduites, pourquoi conserver les Crit'Air tels qu'ils sont ? Seul problème, il faudrait ne plus du tout avoir de gazole fossile à la pompe pour que ce changement soit pérenne. Et ce n'est pas demain la veille.