Voiture de l’année 2025: Les finalistes

Qui pour succéder au Renault Scenic?

Et oui, on l’oublie vite mais c’est bien le renouveau tout électrique du Scenic qui a remporté la palme de la voiture de l’année 2024 au nez et à la barbe de la BMW série 5 et du Peugeot 3008. Cela a bien appuyé la campagne de lancement du modèle partout en Europe mais on doit avouer qu’on a bien du mal à voir arriver le modèle dans nos rues et sur nos routes en dépit d’immatriculations plutôt encourageantes dans un contexte de recul des ventes des voitures électriques.

C’est ainsi que nous découvrons les sept finalistes prétendantes au titre de cette année, avec quelques constats à chaud qui nous viennent. Voici les sept finalistes:

Alfa Romeo Junior

Citroen C3

Cupra Terramar

Dacia Duster

Hyundai Inster

Kia EV3

Renault 5 / Alpine A290.

Premier constat, retour en force des constructeurs européens par rapport à l’an dernier. Sur les sept finalistes, on retrouve cinq modèles européens, deux du groupe Stellantis, deux du Groupe Renault, et le dernier du Groupe VW, quand l’an dernier on en retrouvait trois « et demi » avec les Scenic, Série 5 et 3008 (le demi étant pour le Volvo EX30 en grande partie conçu en Chine). Les deux autres prétendantes sont issues du Groupe Kia Hyundai, qui était déjà représenté l’an dernier avec le Kia EV9. Cette année ce sont les petites EV3 et Inster qui sont finalistes.

On peut faire également un constat sur la taille des véhicules en finale, plutôt contenue. Le véhicule le plus imposant est le Cupra Terramar et ses 4,51m, on redescend assez vite derrière avec le Dacia Duster et et le Kia EV3 qui tournent autour des 4,30m, puis l’Alfa et ses 4,17m. Les trois dernières sont autour voire nettement en dessous des 4m. Ce qui devient de plus en plus rare dans l’industrie automobile d’aujourd’hui.

Dernier constat: un petit retour en arrière concernant les énergies utilisées pour mouvoir les finalistes. On ne retrouve que trois modèles 100% électriques face aux autres. Sur les quatre finalistes restantes, deux sont proposées en motorisation électrique, mais les ventes sur ces modèles se feront sans doute majoritairement en thermique ou en hybride. C’est déjà un modèle 100% électrique de moins que l’an dernier, et encore un modèle de moins parmi les autres prétendantes que l’on peut choisir en motorisation 100% électrique.

Renault pourrait donc faire coup double avec le Scenic de l’an dernier, le duo Renault 5 / A290 ayant été plutôt très bien reçu par la presse spécialisée. Le Dacia Duster, plébiscité lui aussi à sa sortie est également bien placé et le titre resterait « dans la famille ». Mais la Citroen c3, bien placée en termes de tarifs et pouvant illustrer l’offre d’accès essentiel au 100% electrique a des arguments à faire valoir. C’est aussi le cas de la Hyundai Inster, héritière des petites boites à malice européennes des décennies précédentes, ou du Kia EV3 qui navigue entre 2 marchés avec un rapport Encombrement/Autonomie favorable. Reste le Cupra Terramar, ni bon ni mauvais à peu près partout mais ne soulevant guère l’enthousiasme, et l’Alfa Romeo Junior, qui ne convainc pas vraiment sur d’autres critères que l’esthétique…