Voilà à quoi devrait ressembler les prochains intérieurs Renault

Décidément, ce Renault Emblème change beaucoup de choses. Extérieurement comme on l'a déjà vu, mais aussi, donc à l'intérieur. Ici, Renault présente un intérieur marqué par un immense écran supérieur. Ce dernier intègre les instruments de bord, mais aussi des renvois des images des caméras extérieures. En plus de cette grande dalle, Renault ajoute un écran plus classique, en partie centrale basse du tableau de bord.

Le reste de la planche de bord est minimaliste avec des traits simples et des aérateurs discrets. Entre les deux occupants avant, un grand tunnel est dépourvu de bouton ou autre. Cela change de nos intérieurs actuels. On devrait donc retrouver dans les grandes lignes ce genre d'intérieurs dans les voitures au losange.

Mais Embleme c'est aussi un mode de création, production et recyclage. Selon le constructeur, le démo-car Renault Emblème "émet sur l’intégralité de son cycle de vie 90 % de gaz à effet de serre (CO2e) de moins comparé à un véhicule équivalent produit aujourd’hui". L'empreinte carbone diminue de 70% sur les composants, il utilise 50% de matières recyclées et est recyclage en "quasi-totalité" en fin de vie. Une belle carte de visite pour Ampère.

Maintenant, reste à savoir ce qu'il restera de cette belle démo, tant sur le plan stylistique que technique. Pour rappel, Embleme est théoriquement mû par une motorisation hybride électrique+H2.