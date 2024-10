Visite au coeur de Volvo en Suède

Zapping Le Blogauto Essai du Renault Espace - 200 chevaux

Coup d'oeil sur le XC90 et l'EX90

Un mot sur le XC90, dont nous vous avons déjà à peu près tout dit. Dans la réalité, nous vous le confirmons : il se confondra dans la circulation sans vraiment se démarquer de son aïeul, dont, personnellement, nous préférons le faciès. En devenant un peu plus lisse dans ses lignes, il semble perdre de son caractère, comme s’il avait besoin de se montrer plus discret. Après presque 10 ans d’existence, cela pourrait bien suffire à lui assurer une décennie de plus, une rare exception dans l’industrie.

Nous voulions surtout jeter un œil sur l’EX90, qui couronne la gamme avec ses moteurs électriques. Très clairement, il affiche une personnalité bien plus affirmée que le XC90, avec un regard inspiré des showcars récemment dévoilés. Il ne nous reste que quelques semaines avant de prendre le volant de ce grand véhicule de 5,04 m. On adore son style ! Avec de telles dimensions, l’espace est généreux. Le design intérieur, extrêmement sobre, a presque fait disparaître les compteurs, remplacés par un petit écran. Tout le reste se gère via la grande dalle tactile, ce qui nous fait déjà grogner sur quelques détails d’ergonomie.

Mais le plus intéressant fut notre visite du site de Torslanda, situé à quelques kilomètres de Göteborg. Inauguré en 1964, ce complexe s’étend désormais sur plus de 450 000 mètres carrés. La Volvo Amazon y a vu le jour, et aujourd'hui, on y fabrique les gammes 60 et 90. L’EX90, quant à lui, sort des chaînes Volvo de Charleston, en Caroline du Sud. Nous nous sommes surtout intéressés aux installations de recherche et de développement, où il n’est pas rare de croiser des prototypes de modèles déjà dévoilés, mais toujours en cours de conception, qu’ils soient Volvo ou Polestar.

Des installations impressionnantes

D’ici 2030, il n’y aura plus de voitures thermiques au catalogue de la marque. Le constructeur met donc les bouchées doubles sur ses futures batteries, avec un investissement total d’un milliard d’euros prévu pour la production de véhicules électriques, s’ajoutant aux 3 milliards apportés par le partenaire Northvolt. Ce qui impressionne le plus, ce sont les différentes manières de tester les éléments.

Dans diverses « armoires », on teste 24/7 les cellules, les modules et les différents packs de batteries. On peut les faire fonctionner à différentes puissances et dans une plage de températures allant de -40 à 80 degrés Celsius. L’humidité peut également être simulée, allant de 10 à 98 %. Les ingénieurs peuvent gérer le fonctionnement de ces installations selon leurs objectifs. De plus, il reste encore de la place dans le bâtiment pour ajouter d'autres chambres dédiées à ce domaine. Ce fut aussi l’occasion d’observer le squelette du pack de l’EX90.

A l’intérieur de la soufflerie

Parmi les installations impressionnantes, la soufflerie se démarque. En entrant dans ce bâtiment ultra-secret, on comprend qu’un travail de longue haleine est effectué ici depuis 1986. Si les murs pouvaient parler, ils auraient sans doute des tas d’anecdotes à raconter. Dans le centre de contrôle, nous avons rencontré de jeunes ingénieurs, qui ont suspendu leur travail pendant notre visite. Un certain calme y règne, surtout avec le tunnel temporairement à l’arrêt.

On peut y faire entrer une voiture à l’échelle 1, bien entendu. Un tapis roulant permet de faire tourner les roues jusqu’à 260 km/h. On se sent tout petit au pied du ventilateur, haut de 8,15 m, qui souffle avec une précision du flux de +/- 0,05 m/s. Il produit une puissance de 6 800 ch, permettant d’atteindre un « vent » de 250 km/h maximum, dans des températures comprises entre 20 et 60 degrés. Les 9 pales sont en fibre de carbone. Pour nous donner une idée de l’engin, les ingénieurs l’ont fait souffler pendant notre présence, jusqu’à environ 40 km/h. Si nous tenons encore debout, nous n’avons pas envie d’être là lorsque cette soufflerie délivre sa pleine puissance.

Un simulateur dernier cri

Une fois décoiffé, nous avons exploré le simulateur ultra-moderne installé en 2014. On croit faire face à l’installation ultime que l’adolescent qui sommeille en nous aimerait avoir dans sa (très grande) chambre. L’entreprise VI-Grade, qui conçoit des simulateurs pour d’autres constructeurs, dont certains très prestigieux, a développé celui de Volvo. Autour d’une cabine reprenant un modèle actuel, un écran panoramique et enveloppant offre une immersion totale. Cette installation repose sur de longs vérins qui permettent de la faire bouger rapidement, afin de confronter les chiffres calculés au ressenti humain.

Derrière une vitre, des ingénieurs surveillent une multitude de paramètres sur leurs ordinateurs. C’est aussi de ce point qu’ils choisissent les programmes à simuler. Des circuits et des routes du monde entier peuvent être testés. Notre cobaye du jour, notre amie Clémence de Bernis, qui nous accompagnait, a trouvé un peu perturbant de conduire dans ce simulateur. Peut-être une question d’habitude à prendre.

La sécurité au coeur du développement

Nous ne pouvions pas quitter le site sans évoquer la sécurité. Ça tombe bien, l’équipe de recherche sur les accidents de Volvo célèbre ses 50 ans d’existence. Elle documente une base de données des accidents autour de Göteborg, au service du développement de leurs véhicules. Cela va jusqu’à la consultation des rapports de police et l’audition des victimes, entre autres. L’inventeur de la ceinture de sécurité en 1959 offre d’ailleurs un accès en ligne à ces données, tant pour le public que pour les autres acteurs de l’industrie.

Le centre de sécurité de Volvo comprend également un laboratoire de crash-tests d’avant-garde. On peut y lancer des voitures à plus de 120 km/h si nécessaire. Différents ateliers sont consacrés à des essais variés, incluant des glissières de sécurité et des murs immobiles. Mais ce qui surprend le plus, ce sont les deux pistes, l’une de 154 mètres et l’autre mobile de 108 mètres, pouvant prendre un angle de 90 % pour simuler un accident à un carrefour. C’est donc tout un pan du bâtiment qui peut bouger. Des caméras à très haute vitesse sont présentes pour ne rater aucun instant de chaque crash-test. En moyenne, une voiture par jour est lancée sur ces pistes.

World of Volvo!

Quelques mots sur le World of Volvo, au cœur de Göteborg. Ce centre dédié à la marque a ouvert ses portes le 14 avril dernier, une date symbolique puisque c’est ce jour-là, en 1927, que le premier véhicule de la marque a quitté l’usine historique. Ce centre « d’expérience », comme le définit le constructeur, s’étend sur 22 000 m² et plusieurs étages. Le bâtiment, conçu par Henning Larsen Architect, repose sur une ossature en bois, avec de larges baies vitrées. On peut même y manger un morceau et boire un verre, puisque deux restaurants, dont la cuisine s’accorde avec la philosophie de la marque, y sont présents.

Les passionnés apprécieront également la section musée. Pour ceux qui l’ignorent, la partie Volvo Cars est distincte des activités de Volvo AB, qui inclut les camions, les bus et les engins de chantier. Toutefois, elles cohabitent sous le même toit ici. Ainsi, la plupart des véhicules emblématiques de la marque depuis ses débuts y sont exposés. De nombreux ateliers interactifs permettent de passer un bon moment. Personnellement, j’ai adoré m’amuser avec un tractopelle dans une piscine à balles. Cela fait partie d’un parcours narratif sur l’histoire du constructeur, son présent et son futur.

Pour résumer Visiter les installations d’un constructeur nous rappelle que derrière les voitures que nous découvrons tout au long de l’année, des femmes et des hommes travaillent avec passion, malgré les contraintes réglementaires ou économiques. Cela nous permet de mieux comprendre certains choix effectués par les fabricants. Ce petit voyage dans les coulisses et l’histoire de la marque nous a également aidés à mieux saisir l’identité de cette entreprise qui fêtera son centenaire dans 3 ans.

Pierrick Rakotoniaina

Rédacteur

