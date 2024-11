Une nouvelle Audi…sans les anneaux!

Zapping Le Blogauto Essai Mercedes Classe E400E 4MATIC

Mon précieux !!!



Il n’y a en fait aucun probleme et tout ne se passe pas en Allemagne uniquement. Oui, un nouveau concept car a été présenté hier, l’ E-Concept de son petit nom, il inaugure le design d’un futur nouveau modèle au sein d’une gamme qui ne comprendra que des véhicules électriques. Mais la grosse information est que ce concept - et la gamme qui en découlera – est réservé au marché Chinois.

Le groupe Volkswagen souhaite jouer une carte plus locale en travaillant sur une plateforme développée en partenariat avec SAIC, et en se fournissant de la manière la plus locale possible sur les equipementiers. Parti de ce principe, la maison mère souhaite faire jouer la célébrité du nom, sans l’image qui en découle. En effet tout est question de cible et de clientèle, et dans un marché chinois dans lequel il est de plus en plus impossible de s’insérer, la marque aux quatre anneaux est synonyme de prémium certes, mais qui parle plutôt aux quinqua.

Le but avec cette manoeuvre serait de maintenir le nom, d’embrasser une partie de l’image de qualité et de sportivité de la marque « originale » mais d’orienter la communication vers une clientèle plus jeune tirant vers la trentaine fringante, en rendant le tout un peu plus accessible avec un base technique plus locale.

Et l’enjeu est important pour le constructeur allemand, dont la présence est fragile sur le marché Chinois de l’electrique et de l’hybride avec 15000 ventes sur les 3 premiers trimestres 2024 (merci les Q4 et Q5), soit 8 à 10 fois moins que les locaux orientés premium du type Nio ou Xpeng.