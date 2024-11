Toyota va faire partir la Supra en beauté

Zapping Le Blogauto Alpha Tonale Q4 PHEV-2 280ch Veloce

Depuis sa première génération en 1978, la Toyota Supra a sû se forger une solide réputation sportive grâce à sa configuration à moteur avant et à propulsion arrière alimentée par un moteur six cylindres en ligne. Et les gamers se souviennent encore avec nostalgie des kilomètres limés sur Gran Turismo avec la fameuse Supra Castrol GT500. En outre, en plus de la participation de la Supra au Super GT et à de nombreux autres types d'événements de sport automobile, la GR Supra GT4 de course s'est bâtie un joli palmarès.

En 2019, la Supra a fait son retour après 17 ans d'absence. La sportive a contribué à redynamiser l’image de Toyota, qui assume pleinement depuis quelques années une vocation sportive qui s’appuie évidemment sur ses nombreux succès en WEC, en WRC et en NASCAR. En fin de carrière, la dernière version de la Supra prévue pour 2025 est donc partiellement améliorée, mais Toyota ne fait pas dans le « petit joueur ».

La Supra 3L de base optimisée

Les freins à disque avant Brembo ont un diamètre accru tandis que les amortisseurs à commande électronique ont été revus et les stabilisateurs en aliminium sont renforcés pour améliorer les performances de conduite. L’ESP a été optimisé pour offrir une sensation de direction plus directe et des performances de contrôle améliorées, tout en agissant également sur l'angle de carrossage des roues avant et arrière pour augmenter l'adhérence et améliorer la stabilité dans les virages.

Au niveau du look, la Supra reçoit un aileron arrière en fibre de carbone en forme de queue de canard qui s'associe à des volets de passage de roue avant supplémentaires et à des garde-boues avant plus hauts pour optimiser la force d'appui à l'avant et à l'arrière.

Le siège conducteur est habillé d'Alcantara brodé « GR » et de cuir véritable (ouh la là !). Un anneau et les coutures du pommeau de levier de vitesse (sur les véhicules à boîte manuelle à six vitesses) ainsi que les ceintures de sécurité sont de couleur rouge pour accentuer la sportivité de l'habitacle.

Supra A90 Final Edition, un parfum de GT4

Ici, la puissance augmente. Le circuit d'admission d'air a été revu et un catalyseur à faible contre-pression a été adopté pour réduire les pertes de pression. Le contrôle du moteur a été optimisé en conséquence, augmentant la puissance de 387 ch à 435 ch et le couple de 500 Nm à 570 Nm. Une plaque déflectrice a été ajoutée au carter d'huile moteur pour éviter une distribution inégale de l'huile lors des contraintes de force G dans les courbes. Le son a été retravaillé en adoptant un silencieux en titane Akrapovič.

Conformément à un nouveau réglage du châssis, le contrôle actif du différentiel a été optimisé pour réduire le sous-virage dans les virages et améliorer la maniabilité.

À l'avant, les freins Brembo de 19 pouces avec plaquettes de frein à coefficient de friction élevé améliorent les performances de freinage.

La Supra spéciale emprunte aussi à la version GT4 de compétition, comme la suspension KW à amortissement réglable, les bagues en caoutchouc renforcées pour les bras inférieurs avant, des rotules sur les bras de suspension avant et le même support rigide en aluminium pour le sous-châssis arrière. Toutes les améliorations de rigidité améliorent la maniabilité et le ressenti du conducteur.

Les roues avant légères de 19 pouces et arrière de 20 pouces sont gravées du logo TGR, chaussées de Michelin Pilot Sport Cup 2 qui sont 10 % plus larges que les pneus de la Supra conventionnelle, améliorant encore la stabilité dans les virages et les performances de dépassement des limites.

Capitalisant sur son expérience compétition, la Supra spéciale reçoit des améliorations aéro. Un spoiler avant et un volet central avant en fibre de carbone s'associent à un aileron arrière en col de cygne en fibre de carbone rappelant celui de la GR Supra GT4 pour optimiser l'équilibre aérodynamique avant et arrière, l'appui et la traînée. Un conduit de capot en fibre de carbone ajouté comporte un conduit intérieur amovible pour des performances de refroidissement améliorées une fois retiré.

Ambiance compétition garantie à l’intérieur, avec les sièges baquets en fibre de carbone « RECARO Podium CF » avec rembourrage en Alcantara. De plus, le siège du conducteur a été réalisé en rouge pour accentuer le design orienté conducteur du poste de pilotage. Les ceintures de sécurité rouges et les plaques de protection exclusives en fibre de carbone renforcent l'exclusivité de ce modèle en édition limitée.

Le volant, les garnitures de porte, le protège-genoux de la console centrale, l'accoudoir central, le soufflet du pommeau de levier de vitesse et la partie centrale du tableau de bord sont recouverts d'Alcantara.