Toyota prépare une GR Supra V8 !

Zapping Le Blogauto Essai de l'Abarth 500E

En effet, après le départ de Mercedes et Nissan quelques années auparavant, et surtout la disparition de l’emblématique marque Holden qui avait engagé durant des décennies la berline Commodore, le fameux championnat de tourisme survitaminé a perdu un peu de sa superbe. Il repose actuellement sur l’engagement de Ford, avec une Mustang et de Chevrolet avec la Camaro. L’arrivée de Toyota, qui a promis un engagement sur 5 ans minimum, ajoute ainsi un constructeur de poids pour redynamiser la compétition. Et les japonais ne font pas les choses à moitié.

Toyota alignera au moins quatre GR Supra conformes à la « GEN3 » des berlines Supercars. Deux d'entre elles seront pilotées par Walkinshaw Andretti United, l'écurie partenaire d'homologation de Toyota, avec les pilotes Supercars Chaz Mostert et Ryan Wood au volant.

Un bloc bien connu dans le premium du groupe

Toyota Australie a déjà commencé le travail de conception initial sur la voiture de course GR Supra par l'intermédiaire de sa propre équipe de conception interne, basée à Altona. Contrairement aux GR Supra de série, équipées en 4 cylindres et 6 cylindres d’origine BMW (de même que a version GT4), la GR Supra Supercars utilisera un…V8 5.0 litres à quatre arbres à cames tout aluminium ! Ce bloc a été utilisé dans la gamme de voitures de production performantes Lexus IS F et GS F, RC F, LC 500 et IS 500 F Sport, ainsi que dans le pcik-up Hilux, vainqueur du Dakar 2019, comme moteur de base.

En tous cas, l’engagement compétition de Toyota a de quoi impressionner, entre le WRC, le WEC, la NASCAR, le GT4, etc. Quant au peloton des Supercars, il promet de faire du bruit, avec les moteurs 5.0 Toyota, le 5.4 Coyote Ford et le 5.7 Chevrolet !