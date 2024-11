Totem Automobili GT "Hestia"

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

Racines mythologiques

Totem revient avec la GT « Super Hestia », un exemplaire réalisé pour un riche client américain. Noble dérivation de la divinité gecque du même nom, Hestia (Vesta en Latin), fille de Cronos et Rhéa, déesse de la maison et du foyer, dont la présence était liée à la flamme vivante du foyer placée dans le centre des maisons ou dans le brasier réservé au temple de chaque divinité.

Septième variante d'une lignée équipée du V6 2,8 litres biturbo, capable de délivrer jusqu'à 640 chevaux, la GT Super « Hestia » a été dévoilée lors d’un évènement place Vendôme à Paris. Le nom choisi pour cet exemple a été suggéré par le propriétaire, qui a choisi ce nom pour représenter « la chaleur, la beauté et la tradition ». Cela fait du bien d'assumer cet héritage culturel et civilisationnel, à mille lieux des délires du marketing global.

Cette GT Super Hestia est facilement reconnaissable à la peinture spéciale Metallic Flame Red dans une finition triple couche de haute qualité. L'habitacle se caractérise par deux sièges sport dédiés, mais surtout par une utilisation plus large de la fibre de carbone laissée apparente, par exemple sur le fameux "Cannochiale" adopté pour l'instrumentation analogique. Les inserts en cuir et tissu noirs se démarquent également, bien visibles à plusieurs endroits, avec un motif en losanges complexe qui change d'apparence selon l'angle. On retrouve également une garniture en fibre de carbone mate, peinte dans une teinte nickel satiné, qui la met en valeur.

Un V6 "made in Italy"

L'unité est toujours l'ITV6 produite et développée par Italtecnica Engineering, déjà vue sur les autres GT Super. Celui-ci adopte un plénum d'admission en fibre de carbone, comme le vaste couvercle qui rend le compartiment moteur élégant , avec un système d'injection directement dérivé des groupes motopropulseurs de Formule 1. Nous parlons d'un bloc V6, avec une inclinaisons de 90 degrés, biturbo de 2,8 litres, capable de développer 640 chevaux. L'unité pesant moins de 180 kilogrammes a un centre de gravité bas grâce à l'adoption du double turbo positionné en position basse. Le compartiment moteur laisse également apparaître une barre de support recouverte de fibre de carbone.

La transmission est confiée à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports équipée d'un sélecteur à grille avec disposition de la boîte-pont arrière et d'un différentiel autobloquant intégré. La vitesse maximale est limitée à 250 km/h avec un temps de 0 à 100 km/h de seulement 3,1 secondes.

Aucun prix n'a été avancé, mais les Totem GT gravitent au moins aux alentours de 400.000 euros !