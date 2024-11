Tesla rappelle ses Cybertruck aux USA: et de 6 pour 2024!

Zapping Le Blogauto Essai du Renault Espace - 200 chevaux

Et oui messieurs dames, nous n’en sommes pas a à deux, ni trois, ni quatre mais bien 6 rappels constructeur pour le Cybertruck. Tesla à déclaré hier le rappel de 2431 Cybertruck sur le territoire Américain pour un défaut d’onduleur empêchant le bon fonctionnement de la pédale d’accélération et l’arrivée du couple en cas de sollicitation, ce qui augmenterait le risque d’accident. Aucune prise en charge à distance ou mise à jour OTA n’est possible puisque le soucis semble matériel. Les véhicules incriminés, fabriqués entre le 6 novembre 2023 et le 30 juillet 2024, devront donc repasser à l’atelier pour un échange standard de pièce, à l’ancienne. Tous les Cybertruck sortis d’usine depuis le 30 juillet dernier bénéficient déjà de la nouvelle pièce et la campagne de rappel démarrera début décembre aux USA.

Tesla a déclaré avoir adressé à la NHTSA son rapport de la situation et affirme avoir été informé de cinq réclamations de garantie en lien avec ces problèmes de pédales d’accélération, sans que ces problèmes n’aient généré d’accident corporel ou matériel à la connaissance du constructeur.

Il s’agit donc du sixième rappel de l’année pour différents - et souvent menus- soucis sur ce modèle aux Etats-Unis. Parmi ceux là, on peut relever un premier problème de pédale d’accélérateur en avril, puis un soucis de garniture extérieure de la benne et d’essuie glace en juin. Le dernier rappel date du mois dernier pour un dysfonctionnement de la caméra de recul qui autorisait un trop grand délai entre les images captées et l’affichage sur l’écran du bestiau, pouvant nuire à la vigilance du conducteur, et augmentait le risque d’accident. 27000 Cybertruck avaient déjà été rappelés lors de cette dernière campagne. En additionnant tous les rappels de cette année du Cybertruck, c’est plus de 4 millions de Tesla qui ont été rappelés rien que cette année, même si ces rappels ont majoritairement été réglés par mise à jour OTA. Tesla a été responsable d’un rappel de véhicule sur 5 aux Etats-Unis cette année selon les données de la NHTSA.

