Tesla Model Q à prix abordable lancée en 2025 !

Tesla annonce le lancement d’un modèle à prix abordable

Lors de la réunion avec les investisseurs de Deutsche Bank, à laquelle a assisté Travis Axelrod, responsable des relations avec les investisseurs chez Tesla, l'entreprise a annoncé ses plans officiels pour le lancement d'un nouveau véhicule appelé "Model Q" au premier semestre de l'année prochaine.

Après subventions, la Model Q sera vendue à moins de 30 000 USD (environ 218 000 CNY / yuan chinois) et pourrait être proposée à partir de 25 000 USD (environ 181 000 CNY) pour le marché américain.

Ce modèle sera positionné en concurrence avec la BYD Dolphin et la Volkswagen ID.3 en Chine. Ces deux modèles sont très populaires en Chine, se vendant à environ 20 000 véhicules par mois en cumulant les deux.

La Model Q porte en interne le nom de code "Redwood" et sera construite à partir de la dernière plateforme de véhicules de Tesla.

Comparée à la Model 3, la nouvelle voiture sera 15 % plus petite et 30 % plus légère, avec une longueur totale d'environ 3 988 mm.

Un coût de production en baisse

Son coût de fabrication sera également bien inférieur à celui de la Model 3, représentant environ la moitié du coût de production de ce modèle.

La Model Q utilisera un pack de batteries lithium-fer-phosphate avec des configurations de capacité de 53 kWh et 75 kWh pour les variantes à moteur simple et double moteur, offrant une autonomie estimée à 500 km.

Il n'apparaît pas encore clairement si le lancement du nouveau modèle aura lieu simultanément en Chine. Le tarif de la Model Q devrait être inférieur si elle est produite à la Gigafactory de Shanghai, notent les media chinois.

Sources : globalchinaev