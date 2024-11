Suzuki e-vitara: Une étincelle, aller vers elle…

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

Un choix calculé

Ça y est, Suzuki vient d’annoncer tout a fait discrètement (comme à leur habitude) leur premier véhicule 100% électrique élaboré maison, sur une plate forme inédite ayant un petit nom sexy: Heartect-e. Et là vous pouvez me rétorquer « Oui mais Non »: effectivement, priorité est donnée à Suzuki pour étrenner cette nouvelle plateforme mais cette dernière a été conçue et sera partagée ultérieurement avec Toyota. Et on sait reconnaitre dans les traits de ce modele comme dans les traits de son habitacle les graines de la grande soeur. Le choix de l’identité du modèle est capital, et inévitablement le choix s’est porté sur l’un des noms les plus porteurs de la marque: ce sera E-VITARA. On retrouve donc un véhicule au gabarit compact (4,27 m) qui trouvera en face de lui des cadors en Europe que sont les B SUV de la galaxie Stellantis comme les e2008, Mokka Electric, Avenger, 600e, DS3 E-Tense, etc… Sans oublier la future Renault R4. L’équivalent chez Kia-Hyundai avec les excellents e-Niro et Kona Electrique sont également de la partie…

Coté éléments techniques, Suzuki annonce que deux versions de 144 et 174 ch devraient apparaitre en traction, et qu’une version à 4 roues motrices de 184 ch via un second moteur sur le train arrière du bestiau complètera l’offre. Le couple ne sera pas stratosphérique, encore moins pour une électrique, puisque la version traction la plus puissante produira 189 Nm de couple, et culminera à 300 Nm pour la version 4 roues motrices Allgrip-E. Deux batteries au programme de 49 kWh pour les versions 2 et 4 roues motrices et 61 kWh pour la 4 roues motrices exclusivement. Tout cela acceptant jusqu’à 150 kW en courant continu et 11 kW en alternatif.

Aucun élément de consommation - donc d’autonomie normée - n’a été transmis, on connait simplement l’objectif de Suzuki de se rapprocher des 500 km ce qui serait en soi un petit exploit, et ce qui expliquerait les compromis dans les puissances et crêtes de couple des motorisations. Le poids du pépère oscillera entre en 1700 et 1900 kg selon les versions et les finitions, et fera donc partie des plus lourds de la catégorie, le copains de Stellantis tournant autour de 1600 kg et les coréens 1700 kg pour des véhicules plus long de 10 à 15 cm.