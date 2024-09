Strasbourg recule sur l'interdiction des Crit'Air 3

Zapping Le Blogauto Essai de la Volkswagen ID3 (2023)

Les ZFE, ou zones à faibles émissions, ont fleuri sur le papier. Mais en pratique, elles peinent à voir le jour concrètement. Celle de Strasbourg devait interdire les Citr'Air 3 à partir du 1er janvier 2025. C'est-à-dire les véhicules à moteur Diesel d'avant le 1er janvier 2011 (Euro 4 et moins) et les véhicules à moteur essence d'avant le 1er janvier 2006. Si cela peut paraître de vieux véhicules, il en reste beaucoup en circulation.

Désormais, Strasbourg et sa zone urbaine mettra en place l'interdiction au 1er janvier 2027. C'est en tout cas la nouvelle date de l'entrée en vigueur. Pourquoi un tel revirement ? Officiellement la qualité de l'air s'améliore. C'est vrai, c'est vérifier par les capteurs et les études. En 2023, les stations de surveillance n'ont pas relevé de concentration de NOx (oxydes d'azote) supérieures au 40 µg/m3 règlementaires. Or, les ZFE sont prévues pour limiter la pollution de l'air, même si la circulation n'est qu'une petite partie de la pollution de l'air. Surtout à Strasbourg, fortement sous l'influence des centrales des voisins Allemands pour les particules fines.

Plus prosaïquement, on peut surtout penser que les Mairies vont reculer en prévision des élections municipales de 2026. Il y a de quoi crisper certains électeurs, non ? De toute manière, le parc automobile mute en permanence et s'il avance en âge (plus de 12 ans en moyenne), on est sur des génération de véhicules moins polluants qu'avant.

Pour justifier également ce report, la collectivité accuse l'état qui n'aurait pas mis en place les moyens de contrôles automatisés. C'est la grosse faille de toutes les ZFE ! Comment contrôler les milliers de rues d'accès à une ZFE, et de façon automatisée ? Impossible sauf à mettre des milliers de caméras espions partout dans les rues. Mettre en place une ZFE et ne pas pouvoir verbaliser, c'est comme crier dans le désert.

Donc à Strasbourg, l'interdiction des Crit'Air 3 est repoussée à 2027 et l'interdiction des Crit'Air 2 est toujours fixée à 2028. Mais, elle sera repoussée à coup sûr. Interdire Crit'Air 2, c'est interdire tous les moteurs Diesel, même les plus récents. Cela n'a pas de sens. Sauf à convertir votre Diesel au GPL.