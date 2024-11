Stellantis rassure sur l'avenir de ses usines françaises

Zapping Le Blogauto Essai MG ZS EV

Rassurer et apaiser

160 Millions d’euros. C’est la somme injectée pour moderniser et préparer l’usine bretonne de Rennes - La Janais à l’arrivée d’un nouveau modèle. L’usine ayant perdu la fabrication du nouveau Peugeot 5008 au profit de l’usine de Sochaux, elle doit se contenter de la fabrication d’un Citroën C5 Aircross encore vaillant sur le plan des commandes, mais objectivement vieillissant et donc en toute fin de carrière. La mise à jour de l’usine montre bien que ses jours ne sont pas comptés, puisqu’un nouveau modèle y sera assemblé, très probablement le remplaçant du C5 Aircross sur la base STLA Médium inaugurée par le Peugeot E-3008, et dont le concept a été dévoilé au dernier Mondial de l’Auto de Paris.

Carlos Tavares en visite ce lundi dans l’usine d’Ille et Vilaine a souhaité ainsi rassurer les troupes locales, avec une visibilité de fabrication produit au moins jusqu'en 2030, avec les emplois et les renforts qui vont avec en cas de forte demande. Il est ainsi revenu sur la suppression des 250 emplois le mois dernier sur les 1800 collaborateurs que compte le site en apaisant la colère et l’inquiétude des travailleurs du bassin Rennais. Non, ce n’est pas un problème de rentabilité, mais le site étant en phase de transition entre deux modèles et nécessitant des ajustements techniques lourds et chronophage, la masse salariale était trop importante par rapport aux besoins de production.

La volonté de ce plan représente la vision de polyvalence qui émanera des usines françaises, puisque chaque usine Stellantis française aura la capacité technique de fabriquer et d’assembler des véhicules thermiques, hybrides et électriques.

Carlos Tavares a aussi pointé le fait que l’externalisation de certaines pièces ou parties de véhicules sur l’argument d’un cout plus réduit a de moins en moins lieu d’être aujourd’hui, et que Stellantis allait faire l’effort de repenser son modèle industriel en réintégrant certaines compétences afin de garantir une meilleure qualité tout en réduisant les coûts.