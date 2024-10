Stellantis : le gel de production de la Fiat 500 électrique prolongé

Zapping Le Blogauto Essai du Renault Espace - 200 chevaux

Nouveau coup dur pour le site de Mirafiori

"Le manque de commandes lié à la situation du marché (des voitures) électrique en Europe, en grande difficulté, persiste", justifie ainsi le groupe dans un communiqué. Ajoutant travailler « « avec détermination pour garantir la continuité de tous ses établissements et activités". Une phrase qui se veut certes rassurante mais qui pourrait provoquer quelques sueurs froides aux salariés du groupe.

Le 12 septembre dernier, Stellantis avait annoncé une pause d’un mois dans la production de la Fiat 500 électrique, une mesure rendue “nécessaire” selon lui par le manque actuel de commandes, “lié aux profondes difficultés rencontrées sur le marché des véhicules électriques par tous les fabricants européens”.

Un nouveau coup dur pour l’usine de Mirafiori, berceau historique de la marque, qui avait déjà dû arrêter ses chaînes de production en février dernier.

Stellantis tente de rassurer

Pour tenter de rassurer tant employés que investisseurs, Stellantis rappelle qu'il va investir 100 millions d'euros pour doter la Fiat 500 électrique d'une nouvelle batterie haute puissance et "intensifier sa production".

Le constructeur a tenu par ailleurs à renouveler son engagement à fabriquer à partir de début 2026 une nouvelle version hybride de la Fiat 500 sur le site de Mirafiori, une production initialement envisagée pour 2025.

Le gouvernement italien en conflit avec Stellantis sur ses choix industriels

Reste que ces annonces de gel d’activités voient le jour sur fonds de tension entre le groupe automobile et le gouvernement de Giorgia Meloni. Lequel reproche notamment au constructeur de délocaliser sa production dans des pays à bas coûts, au plus grand dam des usines italiennes et de leurs salariés.

En 2023, Stellantis a augmenté sa production en Italie de 9,6% à près de 752.000 véhicules. Sous la pression du gouvernement, il s'est engagé à la porter à un million d'unités en 2030, un objectif pour le moins ambitieux alors que ce seuil qui n'a pas été atteint depuis 2017.

La production de Stellantis en Italie de nouveau à la baisse

Après trois années de hausse, la production de Stellantis en Italie est repartie à la baisse au premier semestre 2024, dégringolant de 25,2% à 303.510 véhicules, selon les chiffres fournis par le syndicat FIM-CISL.

Si l’on ne tient pas compte des véhicules commerciaux, la baisse atteint même 35,9% pour le premier semestre.

Durant cette période, les salariés de Mirafiori ont dû faire face à plusieurs périodes de chômage technique. Des mesures prises suite à une baisse de la demande et au retard de mise en place du bonus écologiques pour l'achat de véhicules électriques. Au final, le dispositif n'est entré en vigueur qu'en juin dernier.

Sources : AFP, Stellantis