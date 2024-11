Stellantis crée le poste de "Chief Heritage Officer"

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

Davide Grasso était le CEO de Maserati depuis 2019, ayant été auparavant CEO de Nike puis de Converse. Visiblement, vendre des voitures n’est pas le même métier que vendre des chaussures…Le bilan Maserati n'est pas flatteur pour ce monsieur. Serait-ce un placard doré ? Peut-être que son expérience peut-être plus profitable pour agir sur le « marketing » et l’image que le produit, en laissant ça à de vrais connaisseurs.

À ce poste nouvellement créé, Davide Grasso sera responsable de la « conservation de l’histoire et du patrimoine des 14 marques de Stellantis" pour créer « un pont entre leurs riches histoires et leurs orientations futures ». Ce rôle mondial permettra de "renforcer la notoriété et les liens avec les clients, les marques, les communautés et les différentes institutions présentes dans les territoires".

Il sera responsable du partenariat avec les centres patrimoniaux, les musées et les archives, en collaborant avec les CEO des marques sur les opportunités commerciales futures « afin de promouvoir et développer davantage l’histoire riche et passionnée des différentes marques de Stellantis ».

A quoi s’attendre ?

Pour valoriser le patrimoine, certaines marques ont déjà pris le pli, comme Alfa Romeo qui a présenté l’an passé la Nuova 33 Stradale, et un second modèle « iconique » serait déjà en préparation. Toutefois, la gamme actuelle pourrait être encore plus valorisée en s’appuyant sur le passé du Biscione, à travers ses succès en compétition et ses blasons sportifs Autodelta, GTA, QV, etc.

Néanmoins, Stellantis peut faire en effet beaucoup plus, en s’appuyant sur le riche passé industriel et sportif des marques. Peut-on s’attendre à un élargissement de modèles spéciaux à fore valeur ajoutée, ou des séries spéciales qui mettraient en avant des jalons historiques des marques, ce que par exemple Mercedes ou Porsche ne se privent pas de proposer régulièrement (AMG a présenté en l’espace de deux années des séries spéciales 55 ans et une AMG GT Petronas F1). Du côté des musées également, il y a sans doute plus à faire, si l’on compare aux musées allemands ou italiens. Le communiqué parle aussi de s'appuyer sur les "communautés". Des choses sont déjà à l'oeuvre, notamment chez Alfa Romeo qui a mené une politique de rapprochement avec les clubs de passionnés afin de tisser des liens, ces clubs étant aussi des "gardiens de la mémoire", des forces de proposition, des moyens de promotion régionalisés grâce à leurs passion et leur capacité à organiser des évènements ainsi que de potentiels dénicheurs de "prospects" pour paraphraser Carlos Tavares.

Le communiqué parle d'un "pont" entre le passé et les orientations futures. On peut imaginer que les marques Stellantis s’appuient davantage sur leur héritage pour redéfinir leur identité stylistique. Citroën se cherche beaucoup depuis quelques années en termes de design, et semble avoir perdu sa « patte », alors que la renommée des modèles du chevrons s'est appuyée en partie sur leur forte identité et leur capacité d'innovation. DS a récemment présenté des concepts inspirés de la SM qui pourraient annoncer une nouvelle orientation esthétique. Maserati a également déçu avec ses derniers modèles jugés un peu fades comme le Grecale, et a largement de quoi puiser dans son passé pour trouver un nouveau souffle.

Stellantis n’a sans doute pas ignoré l’engouement énorme qu’ont suscité la nouvelle R5 et les concepts R4 et Twingo de Renault dévoilés au dernier salon. A l’instar de ce qu’a fait la Fiat 500 en 2007, Stellantis pourrait être tenté aussi de s’engouffrer dans la vague rétro et nostalgique en préparant de nouveaux modèles ressuscitant des icones du passé ? Une 2CV new age, une Giulietta revisitée, une 205 modernisée, ça vous branche ?