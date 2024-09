Spyshot : Alpine A390

Zapping Le Blogauto Essai de l'Abarth 500E

La Révolution en marche

Alpine prépare sa révolution. S’appuyant sur la seule et unique A110, le constructeur dieppois doit passer à la vitesse supérieure pour vivre. Bien qu’ayant été plébiscitée, l’alpine A110 fait peu de volumes (en dépit d’une belle hausse des ventes en 2023), sa plate-forme et sa motorisation non hybride étant pénalisants sur un marché européen qui ne va pas dans cette direction. Alpine reste encore trop franco-français, l’hexagone ayant représenté 66% des ventes en 2023. Pour se développer à l’international, Alpine est sur le point de franchir le pas du « crossover », comme d’autres marques sportives l’ont osé avant elle, et ce en électrique.

Le premier crossover d'Alpine, l'A390 électrique, a été repéré en cours de test avant son lancement l'année prochaine, et quelques semaines avant la révélation du concept A390_β le 11 octobre au mondial de Paris. Les clichés ont circulé sur des sites spécialisés comme Carscoops et Carbuzz. Le coupé-SUV dispose de quatre portes, d'un design fastback et sera présenté comme un rival du Porsche Macan EV. L’A390 aura de base une configuration à deux moteurs et une traction intégrale, avec 360 CV de puissance mais une puissance de charge rapide limitée à 150 kW. On parle aussi d’une variante de 600 ch avec trois moteurs, ce qui serait inédit pour le Groupe Renault qui n'a pas été plus loin que deux moteurs avec la plateforme CMF-EV (désormais AmpR Medium).

Une base Renault retravaillée

L'A390 est basée sur la même plateforme que la Renault Megane E-Tech, la plate-forme AmpR Médium. Le Torque Vectoring et d’autres réglages auront pour mission de dynamiser cette base qui n’est pas sportive. Pour assurer un positionnement plus haut de gamme, l’Alpine devrait faire l’impasse sur la batterie de 60 kWh et garder la grosse de 87 kWh. Tout cela questionnera sur le poids, sachant qu’Alpine, à l’instar de Lotus, a construit sa réputation sur la légèreté et l’agilité de ses modèles.

Les photos espions permettent de distinguer un profil plus élancé et aérodynamique qui donnera à cette Alpine sa propre carrosserie par rapport aux cousins frappés du losange, ainsi qu’une ligne de capot plongeante qui intègre sur la proue une ligne de capot pointue reprise du concept car Alpenglow. Quelqus "gimmicks" de l'A110, notamment au niveau des paires de feux avant, devraient garantir "l'air de famille".

L'A390 est l'une des sept nouvelles voitures entièrement électriques qu'Alpine commercialisera avant la fin de la décennie. Nous avons déjà vu la version de production de l'A290, une version compacte de la nouvelle Renault 5 EV, mais Alpine a également prévu d'autres crossovers et SUV, ainsi qu'une remplaçante de l'A110 qui proposera pour la première fois une option roadster. Et Alpine pourrait couronner la gamme avec une version de production du concept d'hypercar à hydrogène Alpenglow. Mais cela relève encore du domaine de la science-fiction.