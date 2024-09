Škoda Elroq : quelques détails avant le grand "reveal"

Zapping Le Blogauto Essai Opel Grandland GSE

Le Elroq sera un SUV compact entièrement électrique. Skoda s'attaque là au marché le plus important en Europe, si on ne regarde pas la motorisation. Il sera dévoilé entièrement à Prague, lors d'un événement le 1er octobre prochain à 19h30. Pour ce qui est de la vidéo de présentation, on y découvre les feux Matrix LED avec leur nouvelle forme, ainsi que le nouveau lettrage sur le capot.

Ce nouveau style doit évoquer à la fois "la robustesse, la fonctionnalité et l'authenticité" (sic.). Autant dire que l'on devrait avoir un énième SUV avec un style de SUV : fort épaulement des ailes, arches de roues massives, capot très horizontal, face avant très élargie visuellement, etc. D'ailleurs, on a pu en avoir un aperçu sur un premier dessin (exagéré) publié il y a quelques jours.

Selon le discours officiel, le Skoda Elroq sera le parfait compagnon pour des aventures hors des sentiers battus, mais aussi de la conduite urbaine. Pourquoi les constructeurs veulent toujours nous vendre le fantasme du barroudeur chic à l'aise en ville comme une citadine de 3,50 m ? Ici, Skoda parle d'un rayon de braquage "particulièrement petit". Mouais.

Pour le reste, on voit que les feux seront en deux parties comme sur de nombreux modèles désormais. Cela permet entre autre d'avoir une ligne lumineuse haute sans mettre les feux de croisement trop haut. Cela permet surtout d'améliorer le choc piéton. En revanche, cela a tendance à rendre les blocs optiques vulnérables aux chocs de stationnement.

Allez, plus que quelques jours de suspense insoutenable...