Skoda Elroq : l'électrique "simply clever" ?

Un design passe-partout

Deuxième modèle électrique de la marque, le Skoda Elroq se montre sous toutes ses formes, inaugurant une nouvelle phase du design tchèque « Modern Solid » qui arbore ce que l'on appelle un « Tech-Deck Face ». Ce dernier remplace la calandre traditionnelle par un panneau noir brillant qui sert à cacher des capteurs et une caméra montée à l'avant.

Sinon, on retrouve des lignes tendues et des optiques effilés, alors que le logo de la société Mladá Boleslav disparaît, remplacé par des lettres, dans la tendance du moment (nous venons de constater la même chose sur l’arrière du nouvel Alfa Romeo Junior). Les nervures sur les côtés unissent visuellement l'avant et l'arrière, où se trouvent des phares angulaires qui rappellent à certains égards ceux de sa grande sœur Enyaq.

L’Elroq cède à la mode des doubles jeux d’optiques à l’avant, ce qui n’aide pas à affiner son visage, mais, incroyable, le véhicule tchèque fait de la résistance à l’arrière et n'arbore pas de bandeau lumineux transversal, préférant une configuration très classique. A part cela, le design de ce Skoda ne va en rien révolutionner le segment et la catégorie…mais sa conception permet un coefficient de traînée aussi bas que 0,26

Un intérieur minimaliste mais "clever"

Le nouveau-né Elroq partage avec l'Enyaq la base mécanique et la plateforme MEB, ici enfermée dans des formes plus compactes, au profit de l'agilité : 449 centimètres d'un pare-chocs à l'autre, au lieu de 465. Les intérieurs ont un design minimaliste, qui ne perd cependant pas de vue la praticité – l’adage « simply clever » - avec de nombreux compartiments de rangement (pour un total de 48 litres) et des boutons physiques si nécessaire, comme ceux pour la climatisation ou pour accéder rapidement au menu de configuration des Adas dans l'infodivertissement.

Un écran de 13" fait office d'interface, tandis que le tableau de bord numérique a une diagonale de 5 pouces et peut être combiné avec un affichage tête haute. l'assistant vocal Laura intègre ChatGPTLe coffre a une capacité minimale déclarée de 470 litres (1580 au maximum), avec des solutions astucieuses telles que le filet de câbles sous la plage arrière. Le choix des intérieurs est intéressant, dans trois configurations différentes : dans la sélection design Studio, les sièges sont recouverts de tissu noir, tandis que dans celle Loft, le jeu est sur le contraste entre le revêtement en éco-cuir et tissu et les détails gris anthracite. Large utilisation de matériaux recyclés (jusqu'à 75%) dans le matériau TechnoFil, qui distingue la loge de sélection Design.

Trois motorisations, en attendant l'intégrale

L'Elroq sera en concession dans les premiers mois de 2025. Skoda le présente comme le « véhicule électrique le plus abordable de son segment, compte tenu de la taille de sa batterie et de son équipement de série complet » Les prix démarrent à partir de 34 500 euros, avec un équipement standard qui comprend une caméra de recul, les différents Adas obligatoires, sept airbags (qui deviennent neuf sur demande) et le système multimédia susmentionné, complet avec navigateur.

Trois tailles de batterie, avec différentes configurations de motorisation, sont disponibles : on débute avec l'Elroq 50 qui dispose d’une batterie nette de 52 kWh et d’un moteur de 170 ch (arrière) avec 310 Nm de couple. Il promet un 0 à 100 en 9’’ et 375 Kms d’autonomie. Dans la version 60, on passe à 59 kWh, 400 kms d’autonomie et 204 CV, tandis que l'Elroq 85, grâce à la capacité de 77 kWh net, est celui avec la plus longue autonomie déclarée (560 km) et un moteur de 286 CV. Dans les versions 85x, à transmission intégrale, les deux moteurs permettront une puissance combinée de 299 ch. Les temps de charge et la technologie varient selon le modèle, mais le crossover prend en charge les taux de charge rapide CC de 145 kW, 165 kW et 175 kW. Ce dernier peut charger la batterie de 82 kWh à partir d'une charge de 10 à 80 % en seulement 28 minutes.