SEMA Show 2024 : Toyota rend hommage aux Celica GT-4 !

La grande époque des coupés Toyota du WRC

Alors que les Etats-Unis pourraient faire leur retour dans le championnat WRC en 2026, après 36 ans d’absence (le dernier remonte à 1988), Toyota revient sur sa riche histoire en matière de rallye dans le cadre du SEMA Show de Las Vegas.

Le constructeur s'inspire des emblématiques voitures Celica ST185 (apparue en WRC pour la saison 1992) et ST205 Celica GT-Four (lancée fin 1994 et rendue tristement célèbre pour l’exclusion de Toyota du championnat 1995 suite à la triche sur la bride turbo), qui ont permis à Toyota de décocher plusieurs titres mondiaux, le premier ayant été néanmoins obtenu avec la précédente génération ST165 en 1990 grâce à Carlos Sainz. Toyota remporte aussi le titre constructeur 1993/1994 avec la ST185 ainsi que le titre pilote 1994 avec Auriol. La Celica est également indissociable des jeux vidéo et des grandes heures de l’Arcade avec les fameux Sega Rally.

Une Toyota "hybride"

Le projet a débuté avec deux voitures de sport distinctes de la famille GR qui ont été fusionnées pour donner naissance à une "vision contemporaine" de la légendaire Celica GT-Four. La GR86 hérite du groupe motopropulseur 3 cylindres turbocompressé GR-FOUR de la GR Corolla, ce qui a nécessité une modification du châssis de la GR86 pour accueillir le moteur G16E-GTS plus grand et transversal de la GR Corolla et la transmission intégrale GR-FOUR.

Bien que le moteur G16 puisse s'insérer dans le compartiment moteur et le tunnel de transmission de la GR86, certaines modifications de l'avant du châssis étaient nécessaires, ainsi qu'un sous-châssis et des supports moteur personnalisés pour obtenir le dégagement requis pour la transmission et la suspension. La conversion de la GR86 en transmission intégrale a également nécessité une modification importante de la suspension avant pour intégrer les moyeux, les axes et les essieux de la GR Corolla afin de transmettre la puissance aux roues avant. Des amortisseurs à ressorts hélicoïdaux personnalisés ont été boulonnés sur chaque coin et des bras de commande personnalisés ont été fabriqués pour compléter les modifications du sous-châssis. Des ajustements supplémentaires ont été apportés à la crémaillère de direction de la GR86 pour garantir une sensation et des dégagements appropriés.

À l'arrière, l’installation de série GR86 a été remplacé par le différentiel et le carter GR Corolla pour conserver les rapports de démultiplication d'usine, la fonctionnalité électronique et la distribution de puissance. Les essieux arrière GR Corolla ont également dû être modifiés pour s'adapter correctement.

Le moteur G16 a bénéficié d'une multitude d'améliorations, notamment un refroidisseur intermédiaire et un refroidisseur d'huile. Les tâches de gestion du moteur ont été déléguées à un calculateur de course pour assurer une alimentation en carburant précise, le calage de l'allumage, le contrôle de la suralimentation et la surveillance des capteurs tout au long du processus. Bien que le concept GR86 Rally Legacy conserve les spécifications originales de la GR Corolla de 300 ch, il est possible d'augmenter ces chiffres grâce à des réglages supplémentaires.