Rolls-Royce Ghost restylée : le changement dans la continuité

Nouveaux optiques

Le nouveau modèle bénéficie d'un style plus massif, dans la lignée du nouveau Cullinan Série II . La zone inférieure de la calandre du pare-chocs avant est par exemple plus petite et les feux de jour s'enroulent désormais autour des coins extérieurs des lentilles des projecteurs principaux. Les feux arrière reçoivent quant à eux un nouveau design en bande qui s'inspirerait du Spectre, chaque unité est dotée de deux panneaux lumineux principaux, reliés par un nouvel élément décoratif chromé, ou chromé noir dans le cas de la Black Badge. Globalement, l’avant est plus fluide que la précédente version, mais le regard des optiques perd, à notre avis, en intensité.

Pimp my Rolls

Rolls-Royce a déclaré que l'acheteur moyen de Ghost dépense 10 % de plus que le prix de vente au détail de la voiture, soit environ 30 000 £ / 35 700 euros, pour la personnalisation. À cette fin, l'entreprise a introduit plusieurs nouvelles options de matériaux, notamment le frêne teinté gris et le sergé Duality. Le frêne teinté gris est un bois de frêne teinté à la main, fini avec des particules métalliques microscopiques, censées créer un effet chatoyant. Le sergé Duality, quant à lui, est un textile tissé à partir de bambou dans un motif inspiré des cordages des voiliers. Rolls-Royce a déclaré qu'un intérieur complet en sergé Duality comprend 2,2 millions de points et 11 miles de fil et nécessite 20 heures de travail.

À l'intérieur, un panneau de verre révisé s'étend sur toute la largeur du tableau de bord et le logiciel du tableau de bord numérique peut désormais être assorti à la couleur de la voiture. On trouve le système d'exploitation « Spirit » concentré sur l'écran tactile central, un système adapté du iDrive de BMW. On remarque d'abord l'attachement fort aux boutons et interrupteurs physiques dans tout l'habitacle.

La connectivité embarquée a été considérablement améliorée, les passagers arrière pouvant désormais connecter jusqu'à deux appareils de streaming à leurs écrans respectifs. Le système d'infodivertissement arrière peut également être associé à des écouteurs sans fil et des ports USB-C sont dissimulés dans la console centrale. L'amplificateur du système audio de la Ghost a également été mis à niveau de 1 300 W à 1 400 W.

Le V12 poursuit sa route, imperturbable

Sous la carrosserie, la dernière Ghost utilise le même système de suspension planaire et le même V12 biturbo de 6,75 litres que la version sortante. Rolls-Royce n’a que faire des contraintes actuelles, et, de toute façon, l’Europe n’est pas sa destination de prédilection. Le moteur est disponible avec deux puissances, 563 ch et 592 ch, cette dernière étant réservée à la voiture Black Badge, plus axée sur le conducteur. Ce modèle bénéficie également d'un point de freinage surélevé, d'une course de pédale réduite et d'un mode de conduite « Low » avec des changements de vitesse 50 % plus rapides lorsque l'accélérateur est ouvert à 90 %.