RML P39 : la Porsche 992 façon Groupe 5 des temps modernes

Quand les supercars proposées par les grandes marques ne suffisent plus à certains, il reste la folie de petits artisans qui proposent des séries très exclusives et ultra préparées. Dans ce domaine, les Porschistes sont servis : entre Singer, Gunther Werks ou encore Tuthill, ils ont l’embarras du choix entre différents restomods ou transformations ultra énervées. L’entreprise britannique RML propose à son tour la P39 40SE et elle pourrait bien être la voiture de sport basée sur la 911 la plus radicale jamais construite.

RML existe depuis plus de 40 ans, et c’est d’abord un nom bien connu du sport automobile. Fondée en 1984 par Ray Mallock, l'entité a travaillé en Groupe C, avec les châssis Ecosse, puis sur les Aston Martin AMR1 et Nissan R90C à la fin des années 80. Ensuite, ils ont développé la version course de la Saleen SR7 et supervisé le programme Chevrolet en WTCC. Et aujourd'hui, pour célébrer 40 ans d'ingénierie de classe mondiale, ils se sont penchés sur la 992 Turbo. Le résultat est la P39 40SE.

Un air de GT1 et de Groupe 5

Visuellement, la P39 40SE est plus radicale, surtout dans sa partie arrière, qui s’inspire de la Porsche GT1 de la fin des années 90, tout en y intégrant des éléments stylistiques qui renvoient également à la 963 LMDh, comme le bandeau lumineux. L'empattement est allongé de 25 mm et la voiture est plus large de 100 mm aux deux extrémités, lui donnant des airs de Groupe 5 des temps modernes. La voiture est dotée d'une carrosserie grise ou rouge rubis complétée par des jantes en alliage forgé sur mesure, mesurant 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière. À l'intérieur, les sièges arrière ont été remplacés par un arceau de sécurité et les sièges avant sont conçus sur mesure avec des harnais de sécurité à quatre points.

Arsenal de course

La carrosserie de la P39 est entièrement construite en fibre de carbone, remplaçant les panneaux en aluminium utilisés sur la Turbo S. RML n'a pas révélé de chiffre de poids officiel, mais attendez-vous à une baisse d'au moins 100 kg par rapport à la Turbo S classique.Chaque panneau, du séparateur avant à l'aileron arrière, a été méticuleusement conçu pour optimiser l'aérodynamisme, ce qui se traduit par une meilleure déportance et une meilleure stabilité à haute vitesse.

De plus, la RML P39 intègre un aérodynamisme actif, une direction des roues arrière et la technologie DRS (système de réduction de la traînée). Lorsque cette dernière est activée, le spoiler arrière s'ajuste automatiquement pour réduire la traînée de 56 %. Selon les données de RML, l'aérodynamique active augmente l'appui de 35 %. Dans son réglage le plus agressif, cette voiture peut générer jusqu'à 923 kg d'appui à 285 km/h, soit 4,5 fois plus que celle d'une Turbo S. Tous ces ajouts garantissent que la P39 40SE négocie les virages avec autant de brio qu'elle en a l'air.

900 chevaux !

La P39 40SE est équipée du même moteur que la 992 Turbo S classique, un flat-6 biturbo de 3,8 litres suspendu à l'essieu arrière. Toutefois, ce moteur a été méticuleusement réglé avec des turbos, des collecteurs et des refroidisseurs intermédiaires améliorés ainsi qu’un échappement sport Inconel. Le résultat de tout cela est une puissance monstrueuse de 900 chevaux et un couple énorme de 1000 Nm. La vitesse de pointe est la même qu'avant, soit 330 km/h, mais le 0 à 100 s'effectue désormais en 2,4 secondes. Et grâce aux freins en fibre de carbone, le véhicule s'arrête encore plus vite qu'il n'accélère.

L'objectif ultime de RML est de réaliser un tour du Nürburgring en 6 minutes et 45 secondes, soit 30 secondes de moins qu'une Turbo S et 4,3 secondes de moins que l'actuelle 992 GT3 RS. Pourtant, la P39 40SE dispose d'un mode « Tour » spécial qui augmente la hauteur de caisse et assouplit la suspension. Elle est donc aussi capable d'être une routière qu'une voiture de course, incarnant parfaitement le véritable esprit de la Turbo S.

Le tarif pour cette "hypercar" est fixé à 495000 £ hors taxes, soit environ 592073 € au taux actuel, auquel s’ajoute le coût de la Porsche 992.1 Turbo S servant de base, évidemment !