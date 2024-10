Rivian : affichages cultes pour sa dernière mise à jour

Zapping Le Blogauto Essai Peugeot 408 Hybrid 225

Rivian, l’autre start-up américaine spécialisée dans les véhicules électriques, propose une mise à jour graphique pour Halloween en ajoutant de nouveaux « costumes de voiture » à ses véhicules. Cela permettra à l'interface d’avoir un affichage inspiré soit de la « time machine » de la DeLorean de Retour vers le futur, ou celui de KITT, la star de la série « Knight Rider », connue chez nous sous le nom K2000. Les véhicules R1T et R1S doivent déjà avoir la mise à jour 2024.39 installée pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités, ainsi que de la dernière version de l'application mobile.

KITT

Après avoir sélectionné dans les applications dédiées le Gear Guard habillé en Michael Knight (le nom du héros de la série) pour l'activer, le système affichera les diagnostics de KITT et toutes les indications dans un style digital années 80 typique, et diffusera la musique d'introduction de l'émission originale. Pour les propriétaires de Gen 2, la barre lumineuse extérieure diffusera un faisceau rouge à balayage, tout comme KITT et exsudera son effet sonore de scanner emblématique. « wouwou…wouwou…wouwou ». Il existe certaines différences de fonctionnalités selon les véhicules Rivian Gen 1 ou Gen 2 : par exemple, le Gen 1 ne recevra pas le faisceau lumineux rouge du scanner extérieur KITT.

Pour faire la promotion de sa mise à jour, Rivian n’a pas hésité à mobiliser David Hasselhoff en personne et à retourner des scènes iconiques du fameux générique où la Pontiac Transam noire fonçait sur fond de soleil couchant.

C'est pas le pied !

Si vous choisissez dans l'application mobile le Gear Guard déguisé en Doc Brown, en sélectionnant « Time Machine » comme costume de voiture, vous n'aurez pas de "2,21 gigowatts" de puissance mais vous verrez l'écran intérieur afficher l'interface emblématique de Retour vers le futur avec la programmation des dates de voyage, ainsi que la musique et l'effet sonore d'accélération de la Time Machine du film. Des effets particuliers peuvent être déclenchés si vous appuyez sur le bouton tactile « 88 mph », la vitesse à laquelle, dans le film, la DeLorean active le convecteur temporel.

Un mode "Sleepy Hollow" ?

Le Gear Guard propose aussi pour Halloween un épouvantail qui, une fois sélectionné, déclenche le costume de voiture hanté Rivian via l'application mobile. Ce réglage a huit effets sonores différents et trois thèmes de couleurs au choix, allant du violet, jaune, rouge et vert. Cela envahira votre écran d'affichage intérieur avec des images statiques et des fantômes. Les propriétaires de Gen 1 obtiendront une animation verte sur l'extérieur du véhicule, et exclusivement pour les propriétaires de Gen 2, la barre lumineuse extérieure reflétera l'option de couleur que vous choisirez, pour une expérience terriblement amusante. Les véhicules Rivian affichent généralement les piétons, les voitures et les cyclistes qui vous entourent sur l'écran du conducteur. Avec la mise à jour d'Halloween, ils se transformeront désormais en zombies et en cavaliers sans tête !