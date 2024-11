Record du monde pour la Bugatti W16 Mistral

Zapping Le Blogauto Essai Dacia Jogger

C’en est bientôt fini pour cette lignée Bugatti démarrée au tout début des années 2000. L’insolence à tous les étages, une overdose de performances, de luxe, de technicité, de cylindres, de turbo, de chiffres de puissances, de chrono d’accélération et de vitesses maxi. La Veyron, puis la Chiron, et enfin la Mistral. La pièce commune à ces trois modèles? Le coeur, le W16 quadri-turbo gavé de chevaux qui ne cessent de s’envoler au fur et à mesure que le temps passe. Né avec le chiffre encore exceptionnel pour un véhicule de série de 1001 chevaux, aujourd’hui le bloc culmine au gré des améliorations techniques à plus de 1600 chevaux sous le capot de la Mistral, tout comme il l’était dans son aïeule Chiron Super Sport. A un détail près: le toit.

Autant la Veyron a connu une version dépourvue de toit avec la Grand Sport Vitesse, mais la rigidité de la structure carbone de la Chiron empêchait une telle variante. Jusqu’à l’avènement de la Mistral.

C’est dans les conditions actuelles de finalisation de mise au point que la Mistral a fait des tours de roues (très) énervés sur le circuit d’essai ATP (pour Automotive Testing Papenburg). Et les performances sont là, bien là. On parle tout simplement du record du monde de vitesse pour un véhicule découvrable. Andy Wallace, vainqueur des 24 heures du Mans et pilote officiel Bugatti, a emmené ce bolide à la vitesse enregistrée et validée de 453,91 km/h. Tout simplement stratosphérique. Elle ravit la place de voiture découvrable la plus rapide du monde à….la Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse qui avait été enregistrée en 2013 à « seulement » 408,84 km/h. Rappelons que le record du monde de vitesse pour un véhicule de série est actuellement détenu par….la Bugatti Chiron Super Sport 300+ à 490,484 km/h. De quoi satelliser n’importe quel radar tronçon!

Cerise sur le gâteau, le futur client ayant commandé l’exemplaire qui a servi pour établir le record a assisté à cette tentative en dehors de la voiture, puis a pris place coté passager pour un tour supplémentaire avec Andy Wallace toujours au volant. Le communiqué de presse nous indique que l’allure de ce tour - qui n’a pas été enregistré - était très proche de l’allure atteinte pour le record, ce qui laisse à croire que si cette tentative avait été enregistrée, elle aurait probablement établi un autre record de vitesse pour un véhicule découvrable, avec un passager…. Reste que l’exclusivité a un prix, et que le propriétaire de l’engin, en dépit de fabuleux souvenirs vécus dans les yeux et le ventre, devra s’alléger de la coquette somme de 14 millions d’euros pour s’en voir remettre les clés.