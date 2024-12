RECARO sauvé des eaux par Proma Group

Zapping Le Blogauto Essai du Mercedes GLC 220D

L'industrie automobile tousse, et c'est tout un écosystème qui s'enrhume. Récemment, donc, c'est BBS (les jantes) et Recaro (les fauteuils auto) qui se sont déclarés en faillite. Le but, attirer un investisseur et remettre à plat les dettes et créances.

Hier 4 décembre, Proma Group a formellement confirmé l'investissement dans Recardo Automotive GmbH. Cet investissement permet au groupe de prendre le contrôle de la société. S'ouvre désormais une période de transition. Cet investissement est une bonne nouvelle. Cela va, en effet, permettre de relancer la production à parti de janvier 2025.

En revanche, il y aura sans doute de la casse sociale. Proma indique qu'ils vont conserver une partie des salariés du département des ventes et des technologies. Ces salariés resteront à Kirchheim (Stuttgart). Mais, la production ne sera plus à Schwäbisch Hall. Proma indique que la production débutera bientôt en Italie, pays du groupe Proma.

« Notre investissement dans RECARO Automotive renforcera notre capacité à fournir un produit de sièges haut de gamme, tout en adoptant les innovations les plus avancées du secteur automobile », déclare Luca Pino, PDG de Proma Group. « Le nom RECARO est reconnu dans le monde entier comme une référence de la technologie industrielle allemande et le Groupe Proma, symbole de l'excellence de la fabrication italienne, est enthousiasmé par l'avenir et la qualité qui s'exprimeront sur le marché automobile grâce à l'union de deux entreprises de premier ordre ».

A propos de RECARO

Contrairement à ce que l'on croit souvent, Recaro n'avait rien d'Italien jusque là. Née en Allemagne en 1906, la "Reutter Carosserie-Werke" était comme son nom l'indique, une carrosserie. Avec le développement de l'industrie automobile, les ateliers de carrosserie indépendants disparaissent et Wilhelm Reutter cède l'entreprise à Porsche en 1963. Pour matérialiser le changement, Porsche acronymise le nom de la société REutter CAROsserie devient RECARO et réoriente la production vers les sièges haut de gamme et sportifs.

Recaro va alors équiper les Porsche et devenir synonyme de qualité, légèreté et sportivité. On les trouvera bientôt en seconde monte (after market), dans les voitures sportives et prestigieuses. La diversification viendra avec le temps et on a désormais des Recaro un peu partout et n'importe où (même dans un stade de football ou dans des salons de gamers).

A propos du groupe Proma

Proma est né en 1980. Les premières productions sont des pièces métalliques embouties pour l'industrie automobile italienne, puis internationale. L'Italie est alors encore un grand pays producteur et Proma en profite. Il se diversifie en débutant la production de structures de fauteuils au début des années 90. Le groupe se développe à l'international et se diversifie. Portières, charnières, toits, crics, etc. Tout ce qui peut être produit pour l'industrie automobile, Proma le fait.

En 2017, Proma ouvre une usine en Pologne pour produire des fauteuils pour un constructeur allemand. Proma donne aussi dans l'électro-coating et la cataphorèse. Proma accompagne différents constructeurs un peu partout dans le monde, et avec cette acquisition, c'est une belle marque ajoutée à son portefeuille. Le groupe est sis à San Nicola La Strada (Caserta, grande banlieue de Naples) en Italie.