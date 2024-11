Prime à la conversion 2025: c'est CIAO!

Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

La prime à la conversion part d’une bonne idée, celle d’accompagner en douceur la transition d’un marché de véhicules polluants à un marché de véhicules « propres », voire exclusivement électriques depuis ce début d’année. Originalement proposée à partir de 2017 en France dans les rails de la prime à la casse plus classique, cette option avait prévu une aide financière variable en fonction des revenus du foyer acheteur ou loueur et du véhicule commandé, au cas où un véhicule plus polluant était échangé contre le véhicule neuf.

Doublé du bonus écologique pour les véhicules hybrides et hybrides rechargeables dans un premier temps, puis - là aussi - exclusivement réservé aux véhicules 100% électriques, la prime à la conversion était un mécanisme qui fonctionnait, en ce sens qu’il a été parfois décisif dans le choix de franchir le pas de la concession. Entre 2018 et 2022 près d’un million de primes ont été validées selon le ministère de l’écologie. Le mécanisme a été encore largement plébiscité cette année puisqu’il a profité à plus de 45000 foyers en 2024.

Que nous reste-t’il ?

Passé l’annonce de la suppression de la prime à la conversion à partir de 2025, il va bien sûr rester le bonus écologique même si il diminue d’année en année. D’un autre coté, l’offre de véhicules électriques se démocratise de plus en plus et arrive à des tarifs « acceptables » pour qui souhaite faire le grand saut, même si cette offre demande des concessions et n’est pas encore parfaite.

On peut également compter sur le leasing social, qui a extrêmement bien fonctionné cette année et qui reviendra l’année prochaine sous une forme qui reste à définir. Selon les premiers retours, tout comme le Bonus écologique, le leasing social sera sans doute raboté, du fait de l’enveloppe du Budget réservé à ces mécanismes qui a été largement réduit pour passer de 1,5 à 1 Milliard d’euros en 2025.

