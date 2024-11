Présentation nationale Mitsubishi Outlander : 100% maison et fier de l’être !

Zapping Le Blogauto Essai Alpine A110

L'Outlander, pionnier des SUV PHEV.

Mitsubishi Outlander 2025 +27 Mitsubishi Outlander Credit Photo - © A.Lescure pour Le Blog Auto

L’Outlander, c’est un peu la Prius de Mitsubishi … avec la variante rechargeable de l’hybride ! On se souvient, en bons français, qu’il a auparavant été le donneur des premiers « SUV » de l’ex-PSA, dans sa deuxième génération, ce qui a donné les Citroën C-Crosser et Peugeot 4007, qui ont alors apporté leur mécanique française, 2.2 HDi dégonflé, une autre époque.. Ensuite on le connaît surtout en France pour donc être le premier SUV hybride rechargeable au monde, dès 2014. La Prius pareillement équipée avait deux petites années, et cela suivait les initiatives de 2013 chez Volvo en break PHEV diesel (V60 D6) ainsi que d’une approche haut de gamme performante chez Porsche (Panamera S-E Hybrid).

L’auto associait alors un moteur 2.0 essence atmosphérique à cycle Atkinson de 120 ch, et deux moteurs électriques (60 kW chacun, soit 82 ch) (203 ch en cumulé), et une batterie lithium-ion de 12 kWh. De quoi proposer alors 52 km d’autonomie théorique (ancien cycle NEDC), et un double type d’hybridation : en série en temps normal, sous 120 km/h, à faible charge – le moteur thermique fournit alors seulement l’énergie pour recharger la batterie – en hybride parallèle, le moteur essence entraîne directement les roues avant, éventuellement dès 65 km/h et obligatoirement au-dessus de 120 km/h. La batterie se chargeait alors entre 3h30 et 5h sur le secteur, ou 80% en 30 minutes sur CHAdeMO, format de chargeur bien original de nos jours.

Le facelift de 2019 apportait alors à l’Outlander un moteur électrique arrière plus puissant, à 95 ch, une batterie progressant à 13,8 kWh et surtout un thermique plus performant : 2,4 de 135 ch. L’autonomie était alors de 45 km WLTP. Au bilan, Mitsubishi a vendu 200 000 unités d’Outlander hybrides.

Un Outlander plus performant

Mitsubishi Outlander 2025 +27 Groupe motopropulseur Mitsubishi Outlander Credit Photo - © A.Lescure pour Le Blog Auto

Pour cette nouvelle version, toujours hybride rechargeable, les prestations progressent sensiblement. La puissance combinée atteint ainsi 302 ch, avec une architecture similaire à auparavant : un bloc thermique 2.4 atmosphérique 16 soupapes, avec un système de recirculation des gaz d’échappement, une extension des canaux de refroidissement et un collecteur d’échappement intégré. Plus de rendement et de performances véhicule.

Le thermique fait alors 100 kW et 203 Nm de couple, quand le moteur électrique avant fait 85 kW, 255 Nm de couple ; et l’arrière 100 kW pour 195 Nm. Le 0 à 100 km/h est annoncé à 7,9 secondes.

La batterie progresse en capacité à 22,7 kWh, pour gagner une autonomie WLTP annoncée de 86 km. Elle permet de fournir une puissance très supérieure à précédemment (108%), pour améliorer la vigueur des démarrages et l’autonomie revue à la hausse. On note que l’auto bénéficie de deux caractéristiques davantage connues des électriques : une pompe à chaleur permettant de réduire la consommation d’énergie par temps froid, avec le chauffage, et une proposition de régénération importante type « One Pedal ».

Mitsubishi communique sur une autonomie globale de 844 km, notamment grâce à un réservoir de 53 L ; consommation mixte à 0,8 l/100 kms … avec des recharges très régulières bien sûr ! On note que l’auto propose le port Type 2 pour la charge lente, et reste au CHAdeMO pour la charge rapide… sans céder au plus traditionnel CCS. L’auto peut en revanche effectuer des transferts d’électricité vers le domicile (vehicle to home V2H).

Le fonctionnement électrique, hybride parallèle et série est conservé : le thermique peut alors soit servir de générateur pour alimenter la batterie notamment à l’accélération en faible vitesse, ou alors être associé directement à l’électrique pour entraîner les roues (haute vitesse).

Aussi, l’auto propose malgré tout un mode Save pour conserver le même niveau de batterie, ou Charge, pour la recharger, par exemple à l’approche d’une grande agglomération. Le roulage 100% électrique est possible jusque 135 km/h.

S-AWC, signature de la marque

Mitsubishi Outlander 2025 +27 Mitsubishi Outlander, transmission S-AWC Credit Photo - © A.Lescure pour Le Blog Auto

Késako ?! “Super All Wheel Control”, pardi ! Ou plutôt le petit nom d’une technologie de transmission intégrale très sophistiquée issue de la Lancer Evolution de la grande époque… Sept modes de conduite sont alors proposés : Normal, Eco, Power, Tarmac, Gravel, Snow et Mud, pour proposer des tempéraments distincts de transmission, et de gestion des moteurs électriques avant et arrière. De quoi évoluer sur tout type de terrain, avec agilité et sérénité : il nous tarde de constater tout cela en ces conditions diverses !

Les composants techniques sont sérieux : suspension multibras intégrant des porte fusées en aluminium, à l’avant et à l’arrière ; bras inférieur avant et bras supérieur arrière en aluminium ; disques ventilés de 350 mm à l’avant et à l’arrière. Amortisseurs, pneus, direction assistée électrique, suspension, ont été revus pour plus de confort et de ressenti.

Le dernier-né de Mitsubishi, plus valorisant

Mitsubishi Outlander 2025 +27 Habitacle Mitsubishi Outlander Credit Photo - © A.Lescure pour Le Blog Auto

De l’extérieur, l’air de famille avec le petit frère Eclipse Cross est indéniable : la face avant reprend la signature « Dynamic Shield » typique, avec cette calandre conquérante et les optiques à double étage. De profil, on garde un volume assez classique, mais joliment nervuré, et avec un montant C en « aileron de requin » pour donner un effet toit flottant, notamment en teinte biton.. Idem, les optiques arrière sont fines et ajoutent un peu d’élégance à ce design teinté d’un côté historique baroudeur, issu du Pajero. 4,72 m, c’est malgré tout une longueur désormais banale dans la catégorie : le dernier-né VW Tayron mesure 4,80 m ! En tout cas, l'auto ne manque pas d'allure dans ce studio du parc presse multimarques EV Park : le mélange entre élégance et rusticité "à l'ancienne" est rassurant et attachant. Cela rappelle un peu un certain Toyota Highlander qui également fait coïncider le côté "gros costaud" avec une motorisation hybride politiquement correcte.

A bord, on note une agréable sellerie cuir gris clair, qui tranche élégamment avec l’anthracite tricouches, un peu bleuté, de la carrosserie. On y retrouve aussi un air familier … eh oui, l’Outlander récupère un certain nombre d’éléments de son cousin Nissan X-Trail, Alliance oblige. On note le combiné d’instrumentation, le grand écran central et sa platine de boutons, les commandes de climatisation, le même genre de molette de modes de conduites et de boite de vitesses, et un style d’aérateurs dans la même veine que l’Ariya. Pas de quoi s’en plaindre, pour un intérieur qualitatif, à défaut de briller par une grande personnalité… ni d’émouvoir les fans d’écrans dernier cri ! Mais ils pourront profiter des confortables sièges chauffants massants et ventilés.

Les aides à la conduite sont en tout cas actualisées avec notamment une surveillance du conducteur via l’analyse des mouvements de volant, la gestion intelligente des intersections, et le freinage d’une ou plusieurs roues du véhicule en cas d’incident de tractage.

On note aussi, en plus de la réplication téléphone sans fil une collaboration audio avec le célèbre Yamaha, pour deux systèmes audio haute qualité, jusqu’à 12 haut-parleurs et un subwoofer. De quoi séduire les mélomanes ; le système pouvant même être asservi à la vitesse, pluie et climatisation.

Signalons enfin que l’Outlander bénéficiera de 8 ans de garantie en France, pour 160000 kms, également sur la batterie de traction. L'Outlander démarre sa production en cette fin d'année à l'usine d'Okazaki ; on devrait en prendre le volant en Mars prochain, livraisons client dès Avril. D'ici là, il sera présent au salon Rétromobile parisien du 5 au 9 février 2025, sur un stand inédit retraçant quelques belles histoires de la marque Mitsubishi. Avis aux amateurs !

En tout cas, l'auto semble correctement positionnée en tarif : une offre de lancement jusqu'à la fin de l'année 2024 (remises de 2350 à 3050 €) la fait démarrer à 49 990€ (loyer de 499€, 37 mois 30000 km 1e loyer 8500 €), jusqu'à 63790€, peinture biton incluse. Nous évoquions le VW Tayron, certes disponible en 7 places, il démarre lui à 49 800 € ... mais en mild-hybrid eTSI 150, pour culminer à 68 600 € avec le plus comparable PHEV eHybrid 272.

On pouvait penser que Mitsubishi n’aurait dans sa gamme « que » des Renault rebadgées, via l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Mais la marque nippone nous fait mentir avec la présentation nationale du nouvel Outlander, son grand SUV hybride rechargeable. Nous l’avons découvert à Paris il y a quelques jours.

Arnaud Lescure

Rédacteur

