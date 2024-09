Première prise en main : Alfa Romeo Junior Elettrica 156CV

Zapping Le Blogauto Essai Cupra Formentor VZ5 sur neige

C’est dans la concession Mozart Autos de Nice que nous avons pu faire un premier essai assez rapide du Junior, qui n’était présenté ici que dans sa version électrique de 156 CV avec la finition Speciale. Au choix, un modèle blanc « sempione » et un modèle noir « Tortora ». Sur ce dernier, on s’étonne que le nom Alfa Romeo écrit en lettrage « classique » sur la partie arrière soit aussi en noir, car cela le rend difficile à distinguer, surtout en intérieur, d’autant plus que le fameux logo rond n’est présent que sur la partie avant, apposé sur le capot, et non incrusté dans la calandre Scudetto. C'est en effet avec la version "sempione" que l'on peut mieux scruter et observer tous les détails.

La Speciale se distingue de la version de base entre autres par une dotation plus importante en aides à la conduite ADAS de niveau 2, un kit carrosserie avec des finitions en noir mat et des inserts rouges, ainsi qu’une sellerie spécifique. Le modèle essayé a reçu également le pack Techno de 1500 euros, qui comprend le rétroviseur intérieur électrochrome, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, les projecteurs led bi-fonction, le chargeur de téléphone à induction et le radar de stationnement 360° (avant, arrière et latéraux), pour un prix affiché à 42.000 euros.

L’intérieur est ergonomique, avec une console centrale légèrement inclinée vers le conducteur, dans la pure tradition de la marque, l’instrumentation Cannochiale bien lisible, une bonne position de conduite et une bonne prise en main du volant. A voir si les potentiels acheteurs tiqueront sur la partie supérieure du tableau de bord, en plastiques durs. A portée de main, au centre de la console, on dispose du commutateur « DNA » qui permet d’activer les différents modes de conduite entre le "All Weather", le "Neutre" et le fameux "Dynamic" qui agit sur la direction, les suspensions et la réactivité mécanique...ou plutôt ici électrique )

Nous avons effectué un petit trajet qui comportait une portion de voie rapide de type autoroute puis une petite route sinueuse en côte de l’arrière-pays niçois, afin de solliciter le châssis qui a déjà reçu pas mal d'éloges, notamment dans la presse britannique et transalpine, lequelles ont bénéficie plus tôt des essais officiels. Les qualités dynamiques sont réelles, avec une excellente réactivité de la direction, très précise, une très bonne prise de virage avec un roulis limité et de la relance avec un châssis bien campé sur ses roues.

Le Junior enchaîne bien les variations d’angle et de courbe. Il faudra évidemment un essai plus approfondi pour affiner notre ressenti sur la gestion énergétique. Sur le peu de kilomètres réalisé (moins d’une trentaine), nous avons eu une consommation moyenne approchant les 18,8 Kw/h aux 100 Kms, avec un peu de climatisation. A approfondir évidemment, l’autonomie annoncée étant comprise entre 360 et 410 kilomètres.

Maintenant, place à l’Ibrida, qui devrait représenter plus de 2/3 des ventes, étant donné le retournement actuel du marché EV.

Merci à François de Mozart Autos pour son accueil