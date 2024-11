Porsche rebooste la Taycan avec de nouvelles versions

Zapping Le Blogauto Essai Dacia Jogger

Les ventes débranchent

En effet, malgré une nouvelle "génération" lancée en début d'année, les ventes ont diminué, notamment aux USA et en Chine. Au cours du troisième trimestre 2024, Porsche n'a vendu que 3 394 Taycan aux États-Unis, soit une baisse de 53 % par rapport à son pic de 2021 Les livraisons mondiales de la Porsche Taycan ont chuté de 50 % au cours des neuf premiers mois de 2024 dont -35 % aux États-Unis. La baisse de 29 % des ventes de Porsche en Chine, tous modèles confondus, est un facteur majeur. Porsche voit arriver de nouveaux concurrents, dont Xiaomi qui a frappé fort avec sa SU7 – dont la version Ultra est imminente – avec des prix plus concurrentiels, sans oublier la dimension patriotique du marché chinois, où le client se tourne de plus en plus vers les marques nationales.

Porsche réagit et complète sa gamme Taycan de deuxième génération avec trois nouvelles variantes : la Taycan GTS mise à jour, la GTS Sport Turismo et une Taycan 4 d'entrée de gamme à traction intégrale. Les trois nouveaux modèles portent à 13 le nombre total de versions, avec trois variantes de carrosserie, une transmission intégrale et une propulsion arrière et différents niveaux de puissance allant de 402 ch à 1 019 ch.

L'amélioration repose sur un nouveau moteur d'essieu arrière développant jusqu'à 107 ch de plus que son prédécesseur, un onduleur à impulsions modifié avec un logiciel optimisé, des batteries plus puissantes, une gestion thermique révisée, une pompe à chaleur de nouvelle génération, une récupération accrue et une stratégie de transmission intégrale en option. Sur les bornes de recharge 800 volts DC, par exemple, il peut être chargé jusqu'à 320 kW dans des conditions idéales. La capacité de récupération maximale lors de la décélération à partir de vitesses élevées a été augmentée jusqu'à 400 kW.

Taycan 4

Le Taycan 4 d'entrée de gamme introduit pour la première fois la transmission intégrale sur le modèle de base, offrant un équilibre entre performances et efficacité. Un tel modèle était auparavant disponible dans la gamme Cross Turismo, mais il est désormais disponible pour ceux qui préfèrent la forme de la berline.

Équipée de la batterie Performance Battery Plus en option, la Taycan 4 peut parcourir jusqu'à 640 km avec une seule charge. Avec sa batterie standard, l'autonomie est plus modeste avec 550 km. Le Taycan 4 est moins puissante que les modèles GTS, mais peut tout de même parcourir le 0 à 100 km en 4,6 secondes, devançant ainsi la propulsion arrière. Porsche indique que la puissance de sortie variera en fonction de la batterie choisie, soit 402 ch avec la fonction over-boost ou 429 ch avec le launch control activé. La Taycan 4 est livrée avec des jantes alliage de 19 pouces, des phares à LED Matrix Design, le Porsche Traction Management (PTM) et la suspension pneumatique adaptative avec Porsche Active Suspension Management (PASM) de série.

Le nouveau Taycan GTS : plus puissant et plus rapide qu'avant

À partir de début 2025, les clients pourront acheter les modèles Taycan GTS, disponibles en version berline ou familiale Sport Turismo. Tous deux offrent une puissance améliorée et un temps de 0 à 100 Km/h de seulement 3,3 secondes, soit 0,4 seconde de moins que la génération précédente.

Il faudra débourser 147 900 $ aux USA, mais avec 100 ch de plus que le modèle précédent de la GTS. Cela représente 690 ch en utilisant le contrôle de lancement et l'overboost. Le Sport Chrono est livré de série et, à ce titre, vous bénéficiez du bouton de dépassement "push to pass", avec 93 ch supplémentaires et un compte à rebours de 10 secondes. La nouvelle GTS atteint 100 km/h en 3,1 secondes, soit 0,4 seconde de moins que le modèle précédent.

La Porsche Taycan GTS n'est pas exempte de frivolités. Pour le millésime 2025, vous bénéficiez du profil « Electric Sport Sound », qui est censé offrir un son plus distinctif, emprunté à la Taycan Turbos S. Les jupes avant et arrière Sport Design sont également nouvelles, tandis que les roues sont des jantes Taycan Turbo S de 20 pouces de série.

Puisant dans la Turbo GT, sont également inclus de série les sièges sport adaptatifs Plus (réglables électriquement sur 18 positions), le volant sport multifonction GT avec sélecteur de mode, d'un intérieur en cuir et Race-Tex étendu, un volant chauffant ainsi que le pack Sport Chrono. La direction de l'essieu arrière est fournie de série, tout comme la suspension pneumatique adaptative et la vectorisation du couple.

Les tarifs américains sont connus. La berline sportive Taycan 4 est proposée à partir de 103 300 $, tandis que la nouvelle Taycan GTS est proposée à partir de 147 900 $ pour la berline et de 149 800 $ pour la Taycan GTS Sport Turismo. Au sommet trône toujours la Taycan Turbo GT Pack Weissach, qui culmine à 230.000 dollars.