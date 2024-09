Porsche brevète un moteur à 6 temps

Zapping Le Blogauto Au volant avec Chat GPT

Admission, compression, combustion / puissance, puis échappement. Tous les moteurs à 4 temps jamais fabriqués – environ 80 % de tous les moteurs existants – fonctionnent selon ce principe, même les moteurs rotatifs. Mais Porsche a déposé auprès de l’Office américain des brevets et des marques un brevet concernant un moteur à 6 temps. Le système est intitulé « procédé pour machine à combustion à deux fois trois temps »

Efficience accrue, sur le papier

Ce développement pourrait marquer une évolution majeure dans la technologie des moteurs à combustion, alors que plusieurs constructeurs ont réorienté leur stratégie ces derniers mois face au ralentissement du marché EV et à la part de marché croissante des marques chinoises. Porsche est déjà impliqué depuis plusieurs années dans le développement des carburants synthétiques alternatifs, ce qui pourrait prolonger la vie des moteurs thermiques.

Le système derrière le moteur à six temps de Porsche est complexe, mais l'idée de base est que le vilebrequin fonctionne ainsi : admission-compression-puissance puis compression-puissance-échappement. Le cycle complet comporte deux phases de compression et deux phases de puissance délivrée. Selon les documents, Porsche a l'intention d'expérimenter l'ajout de davantage de compression et de course de puissance plutôt que de dépendre uniquement de la combinaison conventionnelle d'admission, de compression, de puissance et d'échappement.

La principale différence entre un moteur à 4 temps classique et un moteur à 6 temps réside dans le calage des cames et des soupapes. Un moteur à six temps est une conception visant à améliorer le rendement énergétique et en réduisant les émissions. Lorsque le vilebrequin tourne, les pistons ont deux positions de point mort haut entièrement différentes ainsi que deux positions de point mort bas différentes L'innovation clé est un vilebrequin qui tourne autour de deux cercles concentriques, ou anneau. Cette configuration réduit la distance parcourue par le piston, modifie le taux de compression du moteur et crée deux points morts haut et bas, améliorant ainsi l'efficacité globale du moteur.

Pas la première fois

Cependant, le brevet n'offre aucun détail sur la manière dont les ingénieurs abordent les vibrations, l'équilibre harmonique, les plages de régime ou d'autres préoccupations techniques. Des prototypes ont déjà été envisagés par le passé. Il y a dix ans, Bruce Crower avait le tout premier moteur diesel à 6 temps au monde. La conception à 6 temps de Crower ajoutait l'injection d'eau comme 5e temps, le 6e étant la vapeur évacuée du moteur. Un autre modèle, le Beare Head 6-temps, remplace les soupapes traditionnelles par un second piston qui fonctionne comme une soupape tout en récupérant les gaz d'échappement. On peut se demander s'il s'agit d'un véritable 6 temps ou simplement d'un 4 temps avec une autre forme de distribution.

Bien que les moteurs à six temps aient tendance à être plus complexes, ils offrent des avantages potentiels tels qu'une efficacité thermique accrue (45 à 50 %, contre 30 % pour les moteurs à quatre temps classiques) et des émissions réduites, à l'image de la façon dont les moteurs à quatre temps ont remplacé les moteurs à deux temps à l'échelle mondiale.

Porsche a-t-il l’intention d’industrialiser cette technologie ? Trop tôt pour le dire.