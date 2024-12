Podcast 327: l'essentiel de la semaine automobile

Zapping Le Blogauto Essai de la Honda CRV, PHev 2024

C’est l’information de la semaine, Carlos Tavares a claqué la porte de Stellantis avec effet immédiat dimanche dernier. Son contrat devait initialement se terminer à la fin de l’année prochaine. Des divergences avec le Conseil d’Administration sont évoquées. Un comité exécutif temporaire présidé par John Elkann assurera l’intérim avant la nomination d’un nouveau CEO d’ici la fin du premier semestre 2025.

En novembre, le marché français accuse une baisse de 12,7% par rapport à la même période l’an passé. 133 318 voitures dont été vendues sur notre territoire le mois dernier. Stellantis trébuche encore de 13,7% avec 32 285 ventes. Renault Group est stable avec 34 026 exemplaires. VAG retrouve quelques couleurs, en gagnant 4,47%. BMW et Mercedes chutent respectivement de 22 et 24%. La Clio domine la 208, et la Sandero ferme le Top 3.

Le marché pétrolier demeure relativement stable, l’OPEP+ n’augmentera donc pas sa production comme prévu en janvier. La faiblesse de la demande mondiale n’a donc que peu d’effet sur les cours. Le prix du Brent reste autour de 70 dollars, comme la référence américaine WTI. Depuis juin le cartel repousse cette décision, avec maintenant un point prévu en avril prochain. En France, le litre d’E10, le carburant essence le plus consommé dans le pays, fluctue entre 1,70 € et 1,72 € depuis maintenant plusieurs mois.

Volkswagen reste dans la tourmente. Les tensions sont toujours vives entre les salariés et la direction. IG Metall, le très fort syndicat allemand prévoit de nouvelles grèves de 4 heures sur 9 sites, pour perturber la production des usines la semaine prochaine. Des négociations sont prévues pour discuter des mesures d’économies envisagées. Elles comprennent notamment des fermetures de sites et des licenciements allant contre l’accord interne historique, interdisant les licenciements.

Ne ratez pas l’essai de la semaine. Nous avons pris le volant d’une nouveauté MINI, l’Aceman sur les routes de Camargue.

Enfin les nouveautés de la semaine. Après le buzz autour de sa nouvelle communication, Jaguar présente le concept-car d’une nouvelle ère, la type 00. Ford a présenté le Puma Gen-E, la version 100% électrique de son SUV compact. DS en dévoile quelques images de l’intérieur de la future grande DS N°8 que vous pourrez découvrir en exclusivité dès jeudi.