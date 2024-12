Podcast 326: l'essentiel de la semaine automobile

Zapping Le Blogauto Renault Rafale: nos premières impressions

La crise que traverse l’industrie touche aussi les équipementiers. Malheureusement le Français Valéo annonce un nouveau plan de suppressions d’emplois après celui de janvier et ses 1 150 départs, Valéo ferme les sites de la Verrière et de la Suze-sur-Sarthe. 866 personnes sont concernées par des départs, dont 694 contraints. Les ventes en berne de ses clients et la concurrence chinoise continuent de peser lourd sur l’activité du géant français.

Stellantis ferme l'usine de Luton au nord de Londres. Le Franco-Italien va transférer la production d’utilitaires d’où sortaient les Vauxhall depuis 1905. Les machines et personnels volontaires rejoindront les chaines d’Elsmert-Port à 280 km de là, près de Liverpool. Stellantis prévient cependant que sans soutien du gouvernement, certaines de ses productions pourraient quitter à terme l’Angleterre.

On connait les contours du bonus-malus 2025. Il passera de 4 000 € à 3 000 €, pour les véhicules en-dessous des 47 000 €. Alloué désormais sous conditions de revenus, de 2 000 € pour les ménages les plus aisés, et 4 000 pour les plus modestes. La nouvelle la plus importante est le nombre limité de dossiers, l’enveloppe dédiée par le gouvernement ne pouvant pas dépasser le milliard d’euros, leasing social compris. Le déclenchement du malus au poids effectif dès 1 500 kg et celui au CO2 dès 113 g.

L’usine Toyota d’Onnaing-lès-Valenciennes a depassé et célébré les 5 millions véhicule produit.. Le site fête ses 24 ans, et constitue une réussite industrielle en France, comme en Europe. Le ministre de l’Industrie et le maire de Valenciennes étaient présents pour l’occasion. Une Yaris Cross sort de l’usine toutes les 28 secondes. Pas de suppressions de postes là-bas, et le passage en CDI de 600 CDD s’ajoutant au 5 000 employés existants.

Ne ratez pas l’essai d’une des nouveautés françaises les plus attendues de l’année après la Renault R5, sa jumelle encanaillée l’Alpine A290 GTS.

Enfin les nouveautés de la semaine. Maserati célèbre ses 110 ans avec une édition « GranTurismo 110 Anniversario" sur base de Folgore électrique de 760 ch. Toyota sort une version A90 Final Edition limitée à 300 exemplaires de sa Supra. Elle a été optimisée pour l’occasion. Jeep présente un Wrangler 4xe Willys ’41, rendant hommage à son illustre ainée. La déco est évidemment Vintage.