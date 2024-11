podcast 325: l'essentiel de la semaine automobile

Zapping Le Blogauto Essai de l'Abarth 500E

Ford est en difficultés. Un plan en 2023 a vu la suppression de 3 800 emplois en Allemagne et au Royaume-Uni. La situation économique ne s’arrange pas pour le constructeur, qui prévoit un nouveau plan social pour 2027. 4 000 postes seront supprimés principalement chez Ford Europe toujours dans ces deux pays. Cette nouvelle tombe dans un contexte où l’Ovale Bleu met partiellement à l’arrêt les chaines de l’Explorer et de la Capri à cause de commandes en berne.

Carlos Tavares s’est rendu à l’usine Stellantis de Rennes-La Janais pour rassurer les personnels. Le site avait perdu 250 collaborateurs dernièrement. Toutefois le patron du groupe franco-italien a annoncé un investissement de 160 millions d’euros sur place, pour accompagner l’assemblage de la Citroën C5 Aircross. Il existait une inquiétude depuis le déménagement du 5008 à Sochaux. Le seuil de rentabilité annuel de production est fixé par Carlos Tavares à 50 000 unités. Environ 45 000 C5 Aircross ont trouvé preneur l’an passé.

Il n’y aura finalement pas de taxis volants à Paris. Valérie Pécresse, la Présidente de la Région Ile-de-France retire la subvention d’un million accordée pour l’expérimentation des vols. Elle évoque des retards à différents niveaux, notamment sur le développement des appareils. La direction générale de l’aviation civile et l’agence européenne de la sécurité aérienne n’avaient pas encore accordé de certification. Cette enveloppe devait aider au financement d’une plateforme de décollage et d’atterrissage dans les environs de la gare d’Austerlitz, pour rallier l’héliport d’Issy-les-Moulineaux.

Un décret gouvernemental impose aux grandes surfaces de recouvrir au moins la moitié de leurs parkings d’ombrières photovoltaïques d’ici 2026. Les acteurs de la grande distribution vent debout contre cette mesure, avaient demandé un report d’au moins deux ans de son application. Michel Barnier le leur a refusé, et les grandes surfaces s’exposent donc à une amende de 40 000 euros par an jusqu’à la mise en conformité. Le but: limiter le rayonnement sur les voitures et produire de l’énergie renouvelable.

Enfin les nouveautés de la semaine. Ça y est! Jaguar a présenté son futur et créé la polémique. Le futur SUV électrique de DS se dévoile. Kia a présenté à Los Angeles la version GT de son KIA EV9.