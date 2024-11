podcast 324: l'essentiel de la semaine automobile

Zapping Le Blogauto Essai Citroën e-C4X de 136ch

Le gouvernement met fin à la prime à la conversion dès l’année prochaine. La mesure, plébiscitée par les Français, a permis à environ un million d’automobilistes de changer de voiture. Elle était en place depuis 2018. Le bonus écologique reste lui en vigueur pour l’achat d’une voiture électrique. Le leasing social sera également reconduit en 2025. Toutefois l’enveloppe destinée à ces aides passe de 1,5 milliard à 1 milliard d’euros.

Au sein du géant chinois Geely, Zeekr va prendre le contrôle de Lynk & Co. Il s’agit pour Geely de rationaliser ses coûts en limitant les acquisitions et en optimisant ses investissement dans le groupe. Cela limitera la concurrence interne au développement, et des investissements redondants explique son directeur. Zeekr reprendra 30% de participation à Volvo Cars et 20% à la Geely Holding pour monter à 51%. La transaction sera opérée d’ici juin 2025.

Selon l’AVERE et le ministère de l’écologie, on trouve désormais en France plus de 150 000 points de charge. Ils s’ajoutent au 2 millions de bornes chez les entreprises et particuliers. 10% d’entre eux affichent une puissance supérieure à 150 kW. La disponibilité des prises était de 70% en octobre. Concrètement les usagers de voitures électriques ont 95% de chances de trouver une borne accessible au moment où ils en ont besoin. La recharge publique a représenté 45,9 gigawhattheures le mois dernier, soit 0,01% de la consommation mensuelle totale du pays.

En octobre, le marché français de l’électrique a chuté de 19,3% à 20 899 unités auprès des particuliers, malgré l’influence du leasing social. Dans le top 3, on compte deux Françaises et une étrangère. La Peugeot 208 continue de caracoler en tête avec 24 747 exemplaires écoulés entre janvier et octobre. Sur la même période, Tesla place la Model Y seconde en dénombrant 20 595 immatriculations. Enfin 15 217 ventes de la Mégane E-Tech permettent à Renault de compléter le top 3.

