Podcast 323: l'essentiel de la semaine automobile

C’est désormais officiel, Michelin ferme deux usines françaises, à Cholet et à Vannes. Le manufacturier y fabrique des pneus qualifiés de « premium » pour poids lourds et camionnettes. A Clermont-Ferrand, on évoque une rentabilité de ses sites mise à mal par les gommes d’entrée de gamme qui inondent le marché. Au total, ce sont 1 254 salariés qui sont concernés, avec une production qui cessera définitivement début 2026.

Le gouvernement français demande le report des amendes liées aux normes CAFE début 2025. En 2024, la moyenne de CO2 sur les ventes d'un constructeur ne doit pas dépasser 95 grammes par km. Elle descendra à 86 g l’année prochaine. Cela implique un mix de voitures électriques d’environ 20/25% pour une marque, alors qu’à l’heure actuelle, elles sont plus proches de 14%. Le ministre français de l’économie invite l’Europe à ne pas freiner l’investissement des constructeurs, dont les efforts sont colossaux pour produire et vendre des voitures électriques.

L’élection de Donald Trump pousse déjà l’UE à s’adapter. L’Américain a déjà prévenu pendant sa campagne, que limiter les exportations US vers le vieux continent induirait de lourdes sanctions de Washington. Lors de son premier mandat, un bras de fer sur l’acier avec Bruxelles a vu la mise en place de mesures de sauvegarde. L’Europe sort du chapeau la proposition d’un accord sur l’importation de GNL américain, pour éloigner le risque de sanctions sur d’autres domaines vitaux pour l’industrie automobile européenne.

La Chine n’entend pas subir les droits de douane imposés sur ses exportations de VE. L’Europe et les Etats-Unis sont clairement les premiers marchés concernés. Les constructeurs chinois prévoient donc de doubler leur production hors du pays, pour atteindre les 2,7 millions d’unités. BYD construit actuellement un site en Hongrie. D’autres projets sont prévus ailleurs en Asie ou en Amérique du Sud. Exporter vers l’Europe depuis le Brésil coute en effet moins cher. L’Espagne, l’Italie et la Pologne sont aussi sur les rangs pour accueillir des usines des géants chinois.

Enfin les nouveautés de la semaine. C’est à Milan que Suzuki a dévoilé son premier modèle électrique, le e-Vitara. Kia restyle déjà son Sportage sorti en 2022. Pour célébrer sa victoire aux 24 heures de Spa, Aston Martin sort une série limitée à 24 exemplaires de sa Vantage baptisée AMV24.