Podcast 322: l'essentiel de la semaine 45 dans l'automobile

Alpha Tonale Q4 PHEV-2 280ch Veloce

Les radars français s’apprêtent à recevoir quelques modifications, avec des caméras intégrant une intelligence artificielle. Ils seraient capables de contrôler encore plus de voitures en même temps. Ils verraient aussi les téléphones tenus à la main, et l’absence de ceinture de sécurité. Techniquement, ils peuvent aussi mesurer les distances de sécurité. Reste à savoir si le législateur ira au bout de la démarche pour commencer à sanctionner dès 2025.

En octobre, le marché français continue de reculer par rapport au même mois l’an passé, de 11% avec 135 529 ventes. Entre janvier et octobre, la baisse n’est que de 2,75% avec 1 401 436 immatriculations. Le dernier trimestre et son eventuel effet Mondial sera scruté de près. Stellantis perd 20,4% de ses volumes, Renault Group 11,5%. Les étrangers progressent, à l’exception de Mercedes, Ford ou Mitsubishi. Coté produit en octobre la 208 devance la Clio de quelques unités. La Sandero complète le podium, alors que la première étrangère est la Yaris 4ème.

Rien ne va plus dans le groupe Volkswagen:. D’après le comité d’entreprise, le géant entend fermer au moins trois usines en Allemagne. Tous les sites devraient réduire la voilure. VAG en Allemagne, c’est 120 000 employés dans 10 usines, dont la moitié à Wolsburg. Le site d’Osnabruck d’où sortent des Porsche 718 et des T-Roc ne reçoit plus de commandes au-delà de 2026. Volkswagen défend ses plans d’austérité qui comprendront pour la première fois des licenciements. De nouvelles réunions avec les syndicats sont prévues cette semaine.

Alors qu’en France les projets d’usine de recyclage de batteries sont suspendus, Mercedes ouvre la sienne en Allemagne. Elle se situe en Bade-Wurtemberg dans le sud-ouest du pays. Son procédé hydro-métallurgique intégré permet de recycler 96% des matériaux. Cela suffit pour fabriquer 50 000 nouvelles cellules. Une interrogation demeure toutefois sur la disponibilité des matières premières recyclées, compte tenu de la longévité des cellules actuelles.

Ne ratez pas cette semaine l’essai d’un OVNI automobile, le Mercedes Classe G dans une version 100% électrique!

Lancia renait et annonce la future Gamma qui sera produite en Italie. Après Renault, DS dévoile un inédit concept qui n’a pas encore de nom. Enfin Hyundai a levé le voile sur un concept à Hyrogène après le Nexo.