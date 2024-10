Podcast 321-Semaine 43: l'essentiel de la semaine automobile

Zapping Le Blogauto Essai du Renault Espace - 200 chevaux

Le malus 2025 devait se declencher dès 113 grammes de CO2 emis par KM, et prevoyait des montants de taxe rehaussés. Mais l’Assemblée Nationale en première lecture, a voté contre cette mesure. Au motif que celle-ci pénaliserait d'abord les Français les plus modestes, et le monde rural notamment. Le texte sera donc amendé, affaire à suivre.

Le groupe minier français Eramet suspend son projet d’usine de recyclage de batteries, prévue dans le nord du pays. L’industriel n’est pas en mesure de sécuriser les approvisionnements en matière première. En attendant de récupérer des batteries à recycler, le groupe misait sur les rébus d’usines d’assemblages de cellules, comme ACC et Northvolt. Mais ces dernières prennent un retard qui se répercute sur le modèle économique d’Eramet.

Renault annonce de bons résultats malgré un contexte défavorable et concurrentiel. Le CA troisième trimestre atteint les 10,7 milliards d’euros. Le constructeur s’attend à une marge d’exploitation de 7,5% et d’un flux de trésorerie disponible de minimum 2,5 milliards. Renault le doit notamment à un carnet de commandes solide. D’après les analystes, les nombreux nouveaux modèles sortis ces derniers mois expliquent cette bonne forme. L’action a pris 6% cette semaine.

Dans un communiqué, le G20 rassemblant les 20 principales économies mondiales, fait part de son désir d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Le groupe reprend tels quels les éléments de la feuille de route évoqués lors de la COP28 à Dubaï en décembre. La réunion du G20 comprenait les ministres et les gouverneurs des banques centrales concernés. Des ONG et le patron des Nations Unies Antonio Guterres avaient mis la pression sur les membres du G20. De bon augure avant la COP29 qui se tiendra à Bakou en Azerbaïdjan dans quelques semaines.

Ne manquez pas nos essais de la semaine la HongQi ESH7 et de la dernière Kia Picanto en vidéo.

Dans le reste de l’actualité, retrouvez le projet restomod des apprentis d’Audi, qui présentent une A2 e-tron. Les sorciers d’ABT se sont eux penchés sur le SQ8 en le boostant à 650 chevaux. La palme de la préparation extrême revient à Brabus qui a présenté la Rocket 900 GTS sur base de Mercedes AMG GT.