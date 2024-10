Podcast 320: l'essentiel de la semaine automobile

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

Comme prévu, des milliers de salariés du groupe Stellantis en grève ont manifesté dans les rues de Rome. Ils sont vent debout contre le désengagement du groupe automobile, dont la production sur leur sol recule. Ils réclament des garanties sur l’emploi et la production de nouveaux modèles. En audition devant des parlementaires italiens, Carlos Tavares regrette le manque de subventions et les couts élevés de l’énergie qui s'ajoutent à une demande atone.

Juste avant l’ouverture du Mondial, Carlos Tavares a déclaré dans Les Échos que « fermer les frontières aux produits chinois est un piège, ils contourneront les barrières en investissant dans des usines en Europe. » Il ajoute que dans ce contexte, des fermetures d’usines ne sont pas à exclure. Suivant la progression Chinoise sur le vieux continent, soit les sites des constructeurs européens leur seront transférés, soit ces derniers seront fermés.

Rien ne va plus du côté du marché allemand, dont les ventes électriques font face à un fort coup d’arrêt suite à la fin des subventions. Tous les constructeurs ont tiré la sonnette d’alarme et attendent une réaction du gouvernement. Daimler réclame une hausse du prix de l’essence, le conseil international sur les transports propres propose une prime à la conversion. D’autres propositions sont sur la table. Les professionnels du secteur poussent tous pour re-booster les ventes de VE, et sortir du risque social toute l’industrie automobile du pays.

L’Europe voit la croissance des ventes électrifiées vaciller. Pourtant, au plan mondial le marché grimpe de 30,5% en septembre. On le doit à la Chine et aussi à quelques signes de reprise sur notre continent. 1,69 millions de voitures électrifiées ont été vendues dans le monde le mois dernier. Malgré les surtaxes de l’Europe sur leurs produits, les Chinois n’entendent pas se retirer de nos marchés occidentaux, la preuve avec leur offensive sur le Mondial à Paris cette semaine.

Ne ratez pas l’essai de la semaine. Nous avons pris le volant de l’ID.7 Tourer dans sa version la plus puissante, la GTX.

Enfin quelques nouveautés absentes du Mondial de l’Auto. Ferrari a levé le voile sur sa nouvelle HyperCar remplaçant la LaFerrari, elle s’appelle F80. La Fiat Tipo fait son retour sur le marché français. Enfin Porsche a dévoilé les GT3 et Touring tout juste mises à jour.