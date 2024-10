podcast 319: l'essentiel de la semaine automobile

Zapping Le Blogauto Essai de la Volkswagen ID3 (2023)

L’organigramme de Stellantis évolue pour faire face à la crise actuelle. John Elkann qui préside le conseil d’administration du groupe, a confirmé le départ de Carlos Tavares à la fin de son mandat en 2026. Antonio Filosa devient COO de la région nord-américaine. Jean-Philippe Imparato prend le rôle de COO de l’Europe élargie. Nathalie Knight laisse sa place de directrice financière à Doug Ostermann. Le but: rétablir les performances de la société à des niveaux de références du secteur, selon John Elkann.

LG Energy, l’un des plus gros fournisseurs de batteries pour automobile, est en difficulté. Le géant subit la baisse des ventes de voitures électriques. Ses bénéfices ont dégringolé de 40% à 332 millions de dollars par rapport à la même période l’an passé. Son chiffre d’affaires a reculé de 16,4%. LG Energy a déjà annoncé qu’il comptait encore plus diversifier ses activités, notamment dans le stockage d’énergie.

Les autoroutes française à péage flux libre vont rapidement se généraliser. Après une période de test, l’A89, l’A14 et une partie de l’A13 ont adopté ce dispositif. Le plus simple reste de s’équiper d’un badge de télépéage, il n’y a alors aucune démarche à effectuer. Pour les autres, plus de ticket, mais il faut s’acquitter du montant du péage sur les automates au niveau des aires de repos, ou dans un bureau de tabac grâce au système NIRIO de la FDJ. Vous avez 72 heures pour payer, sinon une amende forfaitaire de 90€ sera envoyée à domicile.

Dès ce lundi, le Mondial de l’Automobile à Paris, Porte de Versailles, ouvre ses portes. C’est l’occasion pour les visiteurs de découvrir les nouveaux acteurs de l’industrie, notamment chinois, et les nouveautés des constructeurs historiques. Alfa Romeo, Alpine, Audi, BMW, Citroen, Dacia, Ford, Kia, Peugeot, Renault, Skoda et VW sont présents entre autres. BYD, Hongqi, Xpeng, ou LeapMotor seront aussi de la partie pour ne citer qu’eux. Il fermera ses portes dimanche prochain.

Dans la rubrique des essais, retrouvez la BMW Série 1 dans sa version Une Trente Cinq de 300 ch.

Enfin dans les nouveautés de la semaine. Après l’A290, Alpine présente le concept annonçant la prochaine A390. Mobilize, la filiale de Renault lance les petites Duo et Bento. Audi tease son prochain Q6 e-tron Sportback. Tous ces modèles sont à découvrir sur le Mondial de l’Automobile.