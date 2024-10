Podcast 317: l'essentiel de la semaine automobile

Zapping Le Blogauto Essai Alpine A110

Comme le prévoit le projet de loi de finances 2025, le seuil de déclenchement du malus écologique, baissera encore en janvier. Dès 113 g de CO2 par km, une écotaxe sera due. Du coup beaucoup de petites voitures seront concernées, dont la Clio. Quand au plafond, il devrait être relevé à 70 000 €. Pour rappel, le prix de vente de la voiture n’entre plus en ligne de compte dans le calcul. Le montant des taxes pourra donc dépasser les 100%.

Comme les 4 mois précédents, le marché français baisse en septembre, de 11% à 139 000 immatriculations. Et les perspectives de commandes pour le dernier trimestre, en recule de 11,4% ne devraient pas inverser la tendance. Stellantis décroît de 17,5%, mais reste leader du marché avec 36 053 ventes. Renault Group dévisse de 14,27%. A l’exepttion de Mercedes, les Allemands progressent. La Clio est la plus vendue avec 8 549 voitures, devant la 208. La e-C3 fait son entrée dans le top 6.

TotalEnergies prévoit une croissance de sa production d’hydrocarbures dans le monde, de 3% jusqu’en 2030. Les efforts devrait se porter sur le GNL par voie maritime. Elle comprend aussi plusieurs projets pétrogaziers en Amérique du Sud, en Afrique et à Oman. Les 3% devraient d’ailleurs être dépassés lors des deux prochaines années. Selon son patron Patrick Pouyanné, le déclin des champs pétrolifères et la demande en hausse justifient ces investissements.

D’après Carlos Tavarès, il est trop tôt pour prendre une décision concernant le versement des dividendes en 2025. L’interrogation est légitime, avec une baisse des actions de 55% pour certaines marques, réduisant de 47 milliards d’euros la valorisation de l’entreprise. On pense aussi à la situation du groupe aux Etats-Unis, même si Tavares les minimise, en parlant « d’erreur opérationnelle immédiatement visible, dans un contexte brutal et plus exigeant. ».

L’essai de la semaine, pour ne pas dire de l’année sera celui de la Renault R5 e-tech à retrouver dès lundi sur votre site préféré.

Enfin les nouveautés de la semaine. McLaren a levé le voile sur l’héritière de la F1 et de la P1, elle s’appelle W1. Renault nous montre un audacieux concept-car baptisé Emblème, à hydrogène et à batteries. Enfin Skoda a présenté son petit SUV électrique, l’Elroq.