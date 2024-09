Podcast 317: l’essentiel de la semaine automobile

Zapping Le Blogauto Essai de la Honda CRV, PHev 2024

Comme promis par Anne Hidalgo, une partie du périphérique passera à 50 km/h dès mardi 1er octobre. La portion entre les portes des Lilas et d’Orléans sera la première concernée. Néanmoins les radars resteront pour l’instant réglés pour 70 km/h. Le préfet attend en effet l’étude des recours pour appliquer ou non la régulation de la vitesse à 50 km/h sur cet axe.

La situation difficile de l’industrie automobile italienne ne s’arrange pas. Les ventes de Fiat chutent avec une part de marché historiquement basse. Les sites de Stellantis tournent au ralenti, et la fabrication de modèles Alfa Romeo ou Fiat à l’étranger continuent de crisper les relations entre le gouvernement transalpin et le groupe franco-italien. Les syndicats de l’industrie ont annoncé une journée de grève le 18 octobre pour dénoncer la chute de la production qui pourrait avoir des conséquences lourdes sur l’emploi.

La réponse ne s’est pas fait attendre. Dans un communiqué, le ministère chinois du commerce dénonce de la part des Etats-Unis, une violation des principes de l’économie de marché et de la concurrence loyale. Le gouvernement américain prévoit d’interdire la vente sur leur territoire de voitures dotées de technologies russes et chinoises. L’administration Biden s’inquiète de la collecte et du partage de données sensibles vers l’étranger, voire du pilotage à distance. On ne connait pas encore precisemment les véhicules concernés.

L’industrie automobile allemande traverse une crise sans précédent. Le ministre de l’économie, les représentants des constructeurs du pays, et les syndicats des fournisseurs se sont rencontrés cette semaine. Il s’agit de trouver des solutions pour contrer les faibles ventes de voitures électriques, qui plombent chaque jour un peu plus les bénéfices des géants VW, Mercedes et BMW. La fin des subventions à l’achat a fortement contribué à freiner les ventes. De nouvelles incitations fiscales sont à l’étude. Difficile de savoir aujourd’hui si ce sera suffisant. https://www.leblogauto.com/bilan-et-finances/allemagne-le-gouvernement-invite-les-acteurs-de-l-industrie-auto-a-discuter-de-la-crise---96528

La sortie italienne de l’année, c’est l’Alfa Romeo Junior, qui fut brièvement nommée Milano. Retrouvez en l’essai sur leblogauto.com.

Enfin dans le reste de l’actualité de la semaine. La Leapmotor T03 pourrait être vendue à 15 000 € en France. Le fantasque préparateur Mansory s’est attaqué au Ferrari Purosangue et le renomme Pugnator. Enfin Skoda s’apprête à présenter le Elroq, et en dévoile déjà quelques détails.