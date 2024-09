On connait les autonomies officielles du Peugeot e-5008 et e-3008

Zapping Le Blogauto Essai Peugeot 408 Hybrid 225

Pour le Peugeot e-3008 Electrique 230 Long Range, l'autonomie WLTP est annoncée à 700 km. Un très bon chiffre pour le SUV compact au lion. En revanche, le e-5008, plus grand et plus lourd, consomme plus. Résultat, avec la batterie de 96,9 kWh utile, l'autonomie officielle est de 668 km. Une différence de 32 km sur le cycle WLTP qui peut se traduire par une plus grande différence en réel. Après avoir parlé de 700 km pour la plateforme STLA-Medium, Peugeot parlait plutôt de 660 km. Finalement c'est un peu plus.

Les PEUGEOT E-3008 et E-5008 Electrique 230 Long Range seront disponibles en trois finitions :

ALLURE

EMOTION

EXCELLENCE

L'ouverture des commandes est imminente selon Peugeot. Ces nouvelles versions "grande autonomie" inaugurent une nouvelle motorisation 230 ch/170 kW. Cette nouvelle motorisation 230 sera donc proposée au côté de la 210 avec son autonomie "normale" : jusqu’à 527 km d’autonomie pour E-3008 et 502 km pour E-5008. A noter que Peugeot ajoute aux version 210 et 230 Long range un nouveau système de pre-conditionnement de la batterie, permettant d’optimiser le temps de charge lors des long trajets. Peugeot annonce une charge jusqu'à 160 kW et un 20 à 80% de charge en 27 minutes.

Notre avis, par leblogauto.com

668 km c'est proche de 700 km. Mais en matière de communication, tout est affaire de symboles. Stellantis a toujours mis les 700 km en "totem". Au moins, le Peugeot e-3008 les atteints. Ouf !

Evidemment, ces autonomies importantes seront à confronter à l'épreuve de la réalité (comme ici le Peugeot e-3008 210 à l'essai), et surtout aux trajets sur voie rapide et autoroute. C'est la grande force de certaines marques comme Tesla de pouvoir rouler sur autoroute en consommant moins de 19 kWh/100 km et de recharger rapidement. Ici, le temps de 27 minutes n'est pas le plus rapide que l'on peut trouver. Mais, c'est souvent une pause "classique" pour une famille lors d'un long trajet.

Bonus patriote pour ces des modèles grande autonomie : ils sont fabriqués à Sochaux et équipés de batteries produites dans la gigafactory ACC de Douvrin.