On a lu : Ayrton Senna, la vitesse dans le sang

Ayrton Senna, champion charismatique unique dans l’histoire de la Formule 1, est une source d’inspiration majeure pour de nombreux auteurs. En cette année de commémoration, 30 ans après le drame du 1er mai 1994, « Magic » a fait une nouvelle fois l’objet d’une abondante activité édtoriale. On peut citer entre autres le Eternel Senna, de Daniel Ortelli Thomas Woloch et Dominique Leroy, ainsi que l’icône immolée de Lionel Froissart.

Rémi Boudoul nous propose ici « Ayrton Senna, la vitesse dans le sang », un titre évocateur qui fait un malicieux clin d'oeil à la célèbre citation de Senna, « la course est dans mon sang », qu’il avait prononcé en conférence de presse en Australie après l’accrochage polémique de Suzuka 1989 et sa disqualification. Ingénieur de formation mais aussi ancien pilote, Rémi Boudoul a déjà publié des biographies sur Charles Leclerc et Fabio Quartararo. Avec Senna, il s’attaque à un monstre sacré mais avec une approche tout à fait originale.

Senna comme on ne l'a jamais lu

En effet, le parti pris, qui peut être déroutant au début mais donne toute sa saveur à cet ouvrage, est de raconter la vie de Senna à la première personne, comme si nous étions immergés dans l’esprit du champion brésilien.

Cet angle donne évidemment au récit une force intime et émotionnelle décuplée, l’auteur mêlant avec habileté les aspects sportifs et privés. La vie sentimentale et le parcours professionnel de Senna s’entremêlent constamment et, pour ceux qui ignoraient en partie cet aspect, vous découvrirez la vie amoureuse remuante et passionnée du champion du monde, en quête de bonheur autant qu'il chassait les victoires et les titres sur la piste. Certains pourraient trouver cela racoleur ou futile, mais un champion du monde reste avant tout un être humain, et nous ne pouvons sous-estimer l’influence considérable que l’environnement personnel et privé peut avoir sur la performance d’un champion, qui affiche sa facette publique dans la pratique de son sport et joue, d’une façon ou d’une autre, un rôle.

Au final, l’effet est assez saisissant puisqu’il nous donne la sensation de revivre avec un prisme inédit une saga dont tout fan de F1 connaît les tenants et les aboutissants, de son exploit de Monaco 84 au duel avec Alain Prost en passant par sa victoire à Interlagos 1991 et bien entendu les derniers moments tragiques d’Imola. Le récit retranscrit bien, avec sa part d’imaginaire évidemment, l’âme complexe, tourmentée et entière de ce perfectionniste maladif. On se laisse même surprendre, surtout dans l’évocation des instants fatidiques, par une approche quasiment poétique qui permet, finalement, d’exorciser ce traumatisme resté ancré profondément dans les mémoires de millions de fans.

Ainsi, même un amateur éclairé d’Ayrton Senna, connaissant par cœur sa carrière, peut se laisser emporter par cette évocation à la fois riche et originale. Un bel hommage en soi à un champion qui était un personnage de roman, un héros au sens premier du terme.