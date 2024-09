Nouvelle Flying Spur « Ultra Performance Hybrid » de 782 ch !

Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

Attention ! C'est un déménageur que le constructeur de Crewe nous présente aujourd'hui. Un hybride rechargeable (alias PHEV) avec des performances de supercar et un emport de berline de luxe 4 portes, enfin sauf pour le coffre rikiki. En résumé, on pourrait dire :

0 à 100 km/h en 3,5 secondes

782 chevaux de puissance, 1000 Nm de couple

76 km en tout électrique, batterie de 25,9 kWh (!)

V8 biturbo de 4,0 litres et 600 ch

moteur électrique de 190 ch

Dans le détail, rien ne laisse présager de la fureur de cette 4e génération de Flying Spur. A l'extérieur, la calandre, le pare-chocs et le diffuseur ont été actualisés mais restent très classiques et proches de la version de 2019. C'est sous la carrosserie que tout change. Le W12 est ici remplacé par un moteur thermique V8 bi-turbo de 4 litres pour 600 chevaux. Déjà, il serait suffisant dans bien des cas. Mais, ici, Bentley lui adjoint un moteur électrique de 190 chevaux, directement intégré à la boîte de vitesses à 8 rapports.

Le PHEV transfigure la Flying Spur

Par rapport au W12, cette version met une demi-seconde de moins sur le 0 à 100 km/h et affiche donc un score très très honorable de 3,5 secondes. Surtout avec son poids de plus de 2,6 tonnes à vide. L'architecture électrique a dû être renouvelée pour l'occasion et Bentley en profite pour revoir l'intérieur avec encore plus de raffinements. Le cuir est à motif diamant 3D sur les contre-portes et les montants. L'air est ionisé par "ionisation intelligente" et les quatre fauteuils peuvent être réglés et climatisés automatiquement. Cela reste un salon sur roues, mais un salon super-rapide !

Mais, Bentley ne s'est pas contenté de mettre un moteur électrique et une batterie dans le panorama pour faire de la Flying Spur un PHEV. Le V8 a été retravaillé avec une pression d'injection à 350 bars (contre 200 pour le prédécesseur). La puissance augmente considérablement et il se passe de système à dépression. La combustion est améliorée et est donc plus propre. Vu qu'il y a un moteur électrique qui va pallier certaines lacunes, Bentley "se contente" de mettre des turbocompresseurs simples à double entrée. Ils peuvent fonctionner à des températures plus élevées et cela minimise la complexité de ce côté. C'est suffisamment efficient côté thermique, et il y a le moteur électrique, qu'il n'y a pas de désactivation des cylindres, astuce qui permet habituellement de faire baisser la consommation et les émissions.

Comme tout bon PHEV, la nouvelle Bentley Flying Spur fonctionne sous plusieurs modes :

EV pur

boost électrique

freinage régénératif

recharge

Dans ce dernier mode, on force la recharge de la batterie par le moteur thermique. Cela permet en fin de parcours par exemple de rentrer en silence en ville ou en zone pavillonnaire (mais vit-on en pavillon quand on roule en Bentley Flying Spur ?).

Chez Bentley, on arrive donc à ménager la "sportivité", la consommation et le confort. Pour le confort, on ajoutera que les amortisseurs sont à double valve qui permet de séparer l'amortissement en compression et en détente. Plusieurs modes d'amortissement existent (Confort, Bentley et Sport) et on retrouve le contrôle du châssis en mode Sport. Le Bentley Performance Active Chassis allie la suspension dynamique aux quatre roues directrices et un différentiel à glissement limité contrôle électroniquement. L'ESC (contrôle de traction) permet plusieurs types de conduite et la Flying Spur a une répartition des masses légèrement sur l'arrière sur cette nouvelle version (48,3 / 51,7). De quoi s'amuser un peu au volant de ce paquebot.

Pour finir, on est chez Bentley, donc les configurations sont virtuellement infinies. 101 couleurs dans la gamme, mais la marque propose aussi les anciennes teintes, et peut même faire du sur-mesure pour les clients très fortunés. A l'intérieur on a 22 teintes primaires de cuir avec 11 nuances secondaires et quatre associations de couleurs. Rien que le cuir permet 700 combinaisons ! De quoi passer des nuits entières à configurer sa voiture. Sion ajoute huit options de placage de bois, trois systèmes audio, et d'autres options, le client risque de se faire des "nervous breakdown" pour choisir. Dans la galerie, c'est la "First Edition" de la Flying Spur Speed qui est présentée.

La Flying Spur reste un objet de luxe, mais la communication met en avant le côté fun et bigarré avec Lia Block (fille de Ken Block), Damon Hill (fils de Graham Hill) et Martin Brundle (père de Alex Brundle).

Longueur : 5 316 mm

Largeur avec rétroviseurs : 2 220 mm

Hauteur : 1 474 mm

Empattement : 3 194 mm

Poids : 2 646 kg à vide

Coffre : 346 litres

Réservoir : 80 litres (829 km entre deux ravitaillements)