Nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé, à l'ancienne

Zapping Le Blogauto Essai DS3 E-Tense 2023

Après la F44 lancée en 2020, BMW lance déjà la F74, alias la nouvelle Série 2 Gran Coupé. Elle conserve son look de voiture 4 portes élancée "façon coupé". A l'avant, les haricots conservent une taille "normal" et ne virent pas dans le grotesque comme sur le XM ou de la M2. La calandre a tout de même reçu les honneurs des designers puisqu'elle est doublement flottante avec une partie centrale noire, qui flotte au sein d'un jonc chromé, lui-même flottant au sein de la carrosserie.

Les lignes sont tendues et on a plusieurs lignes de force qui se dessinent comme sur le capot, ou le long de la voiture. Sur la M235 pas de chrome, c'est plutôt élégant et "sobre". On a tout de même un petit béquet sur la malle arrière et un diffuseur qui intègre deux doubles sorties d'échappement. Dans les coquetteries de designer, on peut noter le "2" embossé sur le pan de Hofmeister.