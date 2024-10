Nissan modernise le Murano

Zapping Le Blogauto Renault Rafale: nos premières impressions

Un design plus moderne et qui se rapproche de l'Ariya

Le Murano a été redessiné pour proposer plus de modernité. Le SUV nippon s’est toujours démarqué par un design assez recherché. La silhouette reprend le vitrage latérale en forme d’amande, une caractéristique esthétique qu’il partage avec l’Ariya, auquel il ressmeble d’ailleurs sur d’autres points. À l'avant, la calandre en V, signature incontournable de la marque, se fait plus imposante que jamais, suivant la tendance des calandres surdimensionnées. Les phares à LED plus fins, intégrés à la calandre, confèrent au véhicule un look plus moderne et perçant. Le pare-chocs avant redessiné intègre des prises d'air plus grandes qui tentent d'accentuer le caractère sportif du Murano, mais l'effet reste timide.

De profil, les lignes sont quasiment identiques à celles du modèle précédent, mais c'est sans doute l'angle le plus agréable que ce SUV propose. On retrouve la même ligne de toit en pente et les mêmes proportions générales.Les nouvelles jantes en alliage d'aluminium de 21 pouces (en option) et les moulures de bas de caisse noires ajoutent une touche de dynamisme, mais l'ensemble reste assez conservateur.

C'est à l'arrière que le Murano 2025 se distingue le plus de son prédécesseur. Là encore, le rapprochement avec l’Ariya se fait sentir, notamment avec le bandeau optique aux diodes électroluminescentes. Les concepteurs ont inséré l’écusson de la marque au centre de l’éclairage arrière, tandis que le lettrage MURANO, là aussi très tendance, été soigneusement intégré un peu plus bas. Le pare-chocs arrière intègre des éléments laqués noirs et une double sortie d'échappement chromée, bien qu'ils restent discrets.

L'intérieur

L'espace intérieur est dans la moyenne de la catégorie avec une bonne habitabilité à l'avant comme à l'arrière. Les sièges, en cuir semi-aniline sur la version Platinum, proposent des fonctions chauffantes, ventilées et même massantes. Nissan a intégré ses fameux sièges Zero Gravity inspirés de la NASA à l'avant et à l'arrière.

La planche de bord, bien qu'équipée d'un grand écran tactile et d'un combiné d'instrumentation numérique, reste assez conventionnelle dans sa présentation. L'utilisation de matériaux façon cuir et d'aluminium crée une ambiance haut de gamme, mais certains plastiques utilisés semblent de qualité moyenne. Le sélecteur de vitesses électronique modernise l'ensemble, et les commandes de climatisation sont intégrées à la console centrale comme sur l'Ariya. On notera au moins la présence d'un bouton de réglage du volume audio, mais le Murano propose peu de commandes physiques.

L'intégration de Google enrichit l'expérience de connectivité, permettant d'accéder à des applications telles que Google Maps, Google Assistant et Google Play Store directement depuis l'écran tactile central de 12,3 pouces, qui sert également de plaque tournante pour l'infodivertissement avancé, y compris l'intégration sans fil d'Apple CarPlay et d'Android Auto.

Le Murano intègre le Nissan Safety Shield 360, qui offre une gamme complète de technologies de sécurité active, notamment le freinage d'urgence automatique et la surveillance des angles morts. Des ajouts tels que la vue Invisible Hood et le moniteur 3D Around View améliorent la visibilité et la sécurité lors du stationnement et dans des conditions de conduite complexes.

Adieu V6

Sous le capot, le Murano 2025 hérite du moteur 4 cylindres VC-Turbo de 2,0 litres de 241 chevaux déjà présent dans l’Infiniti QX50 et la Nissan Altima. Cette technologie à compression variable permet des performances dynamiques et une consommation de carburant réduite. Normes oblige, le V6 3.5 litres disparaît. La boîte automatique à 9 rapports et la transmission intégrale intelligente complètent ce moteur dont Nissan promet une efficacité et une consommation de carburant améliorées.