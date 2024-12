Nissan Ariya Nismo : La sportive Nissan d'une nouvelle ère.

Zapping Le Blogauto Essai Suzuki Vitara

Un look plus affirmé

Avouons le : le style du Nissan Ariya peut quelque peu diviser. Au moins il revendique clairement le parti-prix très moderne, aérodynamique et asiatisant ! Il a un style qui lui est propre, et c'est en cela une belle qualité de nos jours ... La livrée Nismo le muscle, l'affirme, et cela est une bonne surprise. On retrouve des éléments caractéristiques Nismo en noir et rouge, ceinturant la caisse : boucliers avant et arrière plus affirmés, élargisseurs d'ailes en bas de portes. De l'avant, cela peut paraître un brin caricatural, sur le mode "rase-bitume", quelque peu étonnant quand à la philosophie de départ de SUV familial de l'Ariya, mais on se souvient totalement des 350, 370Z, GT-R Nismo qui ne voulaient pas faire de la figuration, quitte à ce que cela soit .. voyant ! Ici globalement, la dose est bien calibrée : l'auto semble plus dynamique, plus "légère" en style, avec également des jantes 21'' plus aérées que celles que l'on connaît de série. On note que l'auto propose ici le Gris Shinobi, sorte de gris bleuté et partagé par toute la gamme actuelle Nismo, jusqu'à la 400Z ... une petite propulsion à moteur V6 à laquelle nous n'avons hélas pas droit chez nous, malus oblige. Les trois autres couleurs sont noir, pour un côté très "bad boy", un autre gris anthracite plus classique, monoton, et un blanc, qui lui s'associe bien à l'image des Nismo sur notre marché français.

Sachez que les dix premiers clients français choisissant le gris Shinobi auront un an de recharges gratuites sur les bornes publiques compatibles Nissan Charge ... et pourraient gagner deux places pour le E-Prix (Formula-e) de Monaco 2025. Donc dépêchez vous !

Un intérieur rappelant bien les sportives japonaises d’antan

Si le look extérieur peut en effet diviser, l’intérieur remporte bien plus l’essentiel des suffrages, sur l’Ariya ! Ambiance épurée, « cocon », plancher plat à l’avant et à l’arrière ; travail sur les couleurs et matières, éclairage d’ambiance travaillé… on en retrouve ici l’esprit, mais orienté performance. Terminé donc l’intérieur cuir-alcantara bleu que nous connaissons dans la majorité des Ariya essayés. Ici, les placages en alcantara de la planche de bord et des contre-portes passe au noir, joliment doublement surpiqué, en rouge sur la partie supérieure. L’éclairage d’ambiance, au sein du même motif, passe du blanc au rouge, sans autre choix. Et les sièges passent au cuir-alcantara surpiqué, mixant ici aussi le rouge et le noir. On reconnaît les appuie-tête de l’Ariya standard, mais le motif et les matériaux rappellent totalement les sportives japonaises typiques : c’est agréable à l’œil, séduira les nostalgiques avec les logos Nismo, et ils restent confortables. Carton plein en somme. Autres traces sportives, l’insert normalement cuivré qui traverse les aérateurs passe au rouge ; tout comme le bouton de démarrage, aux côtés d’un fier logo Nismo. Pour un peu, on se croirait aux commandes d’une Honda Civic Type-R !

Le compte-tour .. euh .. la jauge de puissance électrique passe aussi au rouge. Bref, Nissan annonce la couleur, et c’est assumé. Le bois s’assombrit légèrement, tout comme le ciel de toit, noir. Pas de toit panoramique disponible, ni autopark ; tout comme l’accoudoir central motorisé électriquement, fixe ici ou le rangement central, manuel ici. Tant pis pour le show, sur des éléments un rien « accessoires » : il faut signaler que la version Nismo se base sur le milieu de gamme Advance, pour aller à l’essentiel et économiser quelques petits kilos.. Pas de sièges baquets imposants malgré tout : le but de l’auto est d’être une GT performante, pas une sportive radicale telle une Taycan Turbo GT ! Les passagers apprécieront la démarche, dans un intérieur toujours agréable et logeable. Ils sont d’ailleurs installés un peu plus hauts derrière. Le confort est annoncé plutôt préservé.

Hausse de puissance limitée, mais des efforts sur le comportement.

Nissan annonce 435 ch au total, (deux moteurs électriques de 160 kW chacun ; 600 Nm de couple total) une hausse finalement limitée sur l’actuelle haute version de 396 ch, également quatre roues motrices e-4ORCE. En revanche, Nissan annonce avoir travaillé l’aérodynamisme (Cx de 0,3, amélioration de 40% du coefficient de portance, prises d’air fonctionnelles pour gestion du flux d’air et refroidissement des freins), avec ces éléments du bas du véhicule, (on note les aplats sur les parties latérales), un soubassement retravaillé en ce sens, mais aussi l’agilité du comportement. Le constructeur a joué sur la répartition du poids, pour en avoir davantage sur l’essieu arrière, et la rendre plus mobile de l’arrière. Il est vrai que l’auto profite bien de l’efficacité des quatre roues motrices dans ses déclinaisons 306 et 396 ch, mais est véritablement orientée «safety », et très rigoureuse.

On note que sur les traction, la répartition des masses est de 48-52 ; en e-4ORCE 306 et 396, 50-50 ; Ici elle a 60% du poids sur l’arrière, ce qui devrait épicer le comportement. Sinon, la répartition du couple reste très variable en permanence.

La suspension est revue également, bien que non pilotée : ressorts amortisseurs optimisés, nouvelle barre stabilisatrice ; mouvements de caisse mieux contrôlés encore (la technologie e-4ORCE était aussi connue pour les limiter, notamment en longitudinal). L’auto adopte aussi des pneus performants Michelin Pilot Sport EV. Le 0-100 km/h est annoncé en 5 secondes, pour des reprises 80-120 km/h en seulement 2,4 secondes !

Enfin, la direction est revue pour être plus directe ; un mode de conduite Nismo remplace le mode Sport, et devrait proposer une direction raffermie, et une réponse d’accélérateur plus virulente.

Le poids avoisine les 2,2 tonnes. Nissan offre ici le chargeur embarqué de 22 kW en alternatif, ce qui reste plutôt rare à ce niveau de gamme ; et culmine à 130 kW en charge rapide CCS. La batterie de 87 kWh propose ici 417 km d’autonomie (536 km maximum au sein de la gamme Ariya, traction et batterie 87 kWh ; Nissan annonce 350 km récupérés en moins de 30 minutes, avec une courbe de charge toujours très stable). Le planificateur d’itinéraire électrique reste en place, toujours un bon point au sein des véhicules de ce genre. On note que la navigation native peut se « slider » de l’écran central au combiné conducteur, une des astuces signe de bonne ergonomie de l’auto ; affichage tête-haute projeté toujours en place.

Offre unique Nismo

La stratégie produit Nissan France est allée droit au but : tarif public 59 300 €, avec équipements inclus et peinture métallisée. On note que toute la gamme Ariya est éligible à une remise de 6000€ jusqu’à la fin de l’année, soit un prix d'accès de 33 300 € (hors peinture métallisée) sur la gamme Ariya !

Pour résumer On pouvait craindre que l'Ariya soit trop "défiguré" par le traitement Nismo, tel qu'on pouvait le voir en photos. Mais on a eu une bonne surprise en le voyant en vrai. Il permet à l'Ariya de gagner un peu en dynamisme sur son côté très lisse. L'intérieur, par certains détails très teintés Nismo "à l'ancienne", fait envie ! A voir si le comportement de l'auto est plus orienté dynamisme que les versions de série, bien que le châssis soit déjà assurément très sérieux et efficace.

Arnaud Lescure

Rédacteur