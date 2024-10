Mondial 2024 - C5 Aircross Concept

Zapping Le Blogauto Essai Alpine A110

Conçu sur la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis, le C5 Aircross Concept a été très travaillé niveau design pour donner un sentiment de puissance tout en offrant un aérodynamisme optimale. D'une hauteur contenue 1,66m et d'une longueur de 4,65m le C5 Aircross concept offre un porte à faux arrière allongé. Sur la poupe nous apprécions aussi les feux light Wing taillés et affleurant pour guider le flux d'air sur l'arrière du véhicule.

C5 Aircross Concept s’habille d’éléments de carrosserie fuselés car l’aérodynamique est le fil rouge qui a guidé son étude. Pour les designers, il a fallu intégrer ce challenge sur un territoire du SUV dont les contraintes d’architecture pénalisent souvent la performance aérodynamique. Le design de C5 Aircross Concept a été pensé pour optimiser à la fois l’efficience et le design. Chaque détail est traité dans ce but ultime, sans jamais nuire à l’identité ou à l’habitabilité généreuse. Le résultat est un gain estimé d’autonomie en électrique de 30km sur autoroute par rapport à la silhouette actuelle de C5 Aircross

A l’avant, la nouvelle signature lumineuse à trois points, caractéristique des derniers modèles de la Marque, s’appuie sur des segments fins formant un regard perçant et renforçant l’expression de largeur de la voiture. A l’arrière, le bandeau noir implanté sur le hayon est rehaussé pour assurer une vraie prestance et élargir la voiture. Tout en conservant l’esprit de la signature lumineuse à 3 points. Ici elle innove dans son architecture. Deux points lumineux sont désolidarisés de l’embouti du côté de caisse et semblent flotter comme deux ailettes sur le flanc du véhicule. Ce bloc est appelé Citroën light Wing. Outre sa position originale, il participe à la gestion d’une aérodynamique complexe dans cette zone du véhicule en guidant le flux d’air.

Le concept C5 Aircross Concept préfigure un SUV qui reposera sur la nouvelle plateforme STLA-Medium utilisée pour la première fois chez Citroën. Multi-énergie (thermique, hybride et 100 % électrique), C5 Aircross Concept est donc en capacité de s’adapter aux besoins et usages d’une clientèle multiple sur ce territoire de marché. Cette plateforme lui permettra également de faire bénéficier au client de nombreuses aides à la conduite et d’une interface de connectivité et info-divertissement de dernière génération. Elle autorise une grande flexibilité dans son dimensionnement, idéale pour les architectes et designers. Avec son long empattement, C5 Aircross Concept bénéficie ainsi de proportions idéales pour favoriser une habitabilité généreuse pour cinq personnes.